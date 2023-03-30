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Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 1 Nisan Cumartesi, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçların hakemleri TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en kritik karşılaşması Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Peki Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri kimler? İşte sorunun cevabı ve Spor Toto Süper Lig güncel puan durumu.

12:17 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri kimler?

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri kimler?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?

Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü:
Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor:
Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor:
Ali Şansalan

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor:
Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor:
Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş:
Halil Umut Meler

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük:
Atilla Karaoğlan

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Spor Toto Süper Lig
#27. hafta hakemleri
#Halil Umut Meler
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
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