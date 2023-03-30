Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri kimler?

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı başlıyor. Euro 2024 Elemeleri nedeniyle Milli araya giren Süper Lig, 1 Nisan Cumartesi günü Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçı ile açılış yapacak. Zirve yarışında önemli maçlara konuk olacağımız haftada bir de derbi oynanacak. Peki Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.