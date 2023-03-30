Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri kimler?
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?
Ligde 27. haftanın programı ve hakemler şöyle:
1 Nisan Cumartesi
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü:
Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor:
Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor:
Ali Şansalan
2 Nisan Pazar
2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor:
Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor:
Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş:
Halil Umut Meler
3 Nisan Pazartesi
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük:
Atilla Karaoğlan
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
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#Beşiktaş
18 dakika önce