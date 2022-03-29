Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor 1 Lig ekiplerinden Nihat Özdemire destek
FUTBOL FUTBOL

1. Lig ekiplerinden Nihat Özdemir'e destek

1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna destek verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
1. Lig ekiplerinden Nihat Özdemire destek
Nihat Özdemir

Dernekten hakemlerle ilgili yaşanan son gelişmeler konusunda yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun görevlerine devam etmesi ve özellikle pandemi döneminde gösterdikleri fedakar çalışmaların daha da geliştirilerek sürmesi konusunda kendilerini desteklediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği olarak TFF'ye olan güvenimizi belirtir ve üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız" denildi.

TFF Tahkim Kurulunun Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararının bozulmasına değinilen açıklamada, "Bilindiği üzere o açıklamamızda Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan yeni hakem kadroları ve gözlemcileriyle ilgili alınan kararlara saygı duyduğumuzu, yeni belirlenen hakemleri elimizden geldiği kadarıyla destekleyeceğimizi ve asıl önemli olanın kişilerden ziyade sistem olduğunu belirtmiştik. Son olarak TFF'nin en üst kurulu olan Tahkim Kurulu tarafından verilen ve yeni kadroların belirlenmesiyle dışında kalan hakemlerin görevlerinin iade edilmesi hususundaki kararına ilişkin birçok yorum ve görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden bazılarının TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun görevlerinden azillerini ve istifalarını isteyecek kadar ileri gitmesini hayretle izlemekteyiz. 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği olarak Türkiye futbol camiasını kaosa götürmeye çalışmanın ve kendi çıkarlarını uğruna Türk futbolunun dinamiklerine dinamit yerleştirmeye çalışmanın kimseye yarar sağlamayacağının bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

Başakşehir'den TFF ve MHK'ya istifa çağrısı
SPOR
Başakşehir'den TFF ve MHK'ya istifa çağrısı

Esir Rus askerlerine işkence

Esir Rus askerlerine işkence

Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna harekete geçti.
Dolmabahçede Abramovich detayı

Dolmabahçe'de Abramovich detayı

​Herkes müzakerelerdeki rolünü merak ediyordu: Açıklama geldi.
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy ile Putin görüşebilir

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Deniz yosunu yeniden yayılıyor.

Rusya saldırdı: ​50 bin tonluk gıda yok oldu.

Barış zirvesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

​Bakanlık başvurularla ilgili detayları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.