14 numaranın sırrı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Premier Lig takımlarından Everton'a sattığı Cenk Tosun, yeni takımında 14 numaralı formayı tercih etti.

23 ve 9 numaralı formaların dolu olması sebebiyle 99 numarayı alması beklenen futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu 2014 senesini dikkate alarak boşta olan 14 numarayı tercih etti.

Premier Lig efsanesi Thierry Henry'nin de 14 numaralı forma ile yıldızlaşması Cenk Tosun'u bu tercihinde destekleyen bir başka unsurdu.

Cenk Tosun, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun yeni takımıyla 13 Ocak'ta oynanacak Tottenham maçında forma giymesi bekleniyor.

Cenk Tosun, Everton'da 14 numaralı formayı giyecek. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 6, 2018 at 2:29öö PST )

Cenk Tosun'dan duygusal veda mesajı Rekor bonservis bedeliyle Everton'un yolunu tutan Cenk Tosun veda mesajında duygusal ifadeler kullandı.Beşiktaş camiasının her zaman kalbinin en güzel yerinde olacağını ifade eden ve helallik isteyen Cenk'in veda açıklaması şöyle;pic.twitter.com/UD1wtPLxIE— Cenk Tosun (@CenkTosun_) 6 Ocak 2018

Beşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı Beşiktaş, Everton'a transferi gerçekleşen Cenk Tosun için borsaya detaylı bir bildirimde bulundu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.Bunlara ek olarak Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro, UEFA Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir. Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)Yukarıdaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halükarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir. Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500.000 Avro, 25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5'i Everton tarafından şirketimize ödenecektir.Cenk Tosun’un Everton’a Transfer Süreci Tamamlandıhttps://t.co/eoOVTA5AFt#Beşiktaş pic.twitter.com/C2d9z2dKLv— Beşiktaş JK (@Besiktas) 6 Ocak 2018