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Cenk Tosun'un 14 numaralı formasının sırrı ortaya çıktı

14 numaranın sırrı ortaya çıktı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni takımında 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Milli futbolcunun bu forma numarasını tercih etmesinin perde arkası ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'ın Premier Lig takımlarından Everton'a sattığı Cenk Tosun, yeni takımında 14 numaralı formayı tercih etti.

23 ve 9 numaralı formaların dolu olması sebebiyle 99 numarayı alması beklenen futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu 2014 senesini dikkate alarak boşta olan 14 numarayı tercih etti.

Premier Lig efsanesi Thierry Henry'nin de 14 numaralı forma ile yıldızlaşması Cenk Tosun'u bu tercihinde destekleyen bir başka unsurdu.

  • Cenk Tosun, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun yeni takımıyla 13 Ocak'ta oynanacak Tottenham maçında forma giymesi bekleniyor.

Cenk Tosun, Everton'da 14 numaralı formayı giyecek.

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cenk Tosun'dan duygusal veda mesajı
Cenk Tosun'dan duygusal veda mesajı

Rekor bonservis bedeliyle Everton'un yolunu tutan Cenk Tosun veda mesajında duygusal ifadeler kullandı.Beşiktaş camiasının her zaman kalbinin en güzel yerinde olacağını ifade eden ve helallik isteyen Cenk'in veda açıklaması şöyle;pic.twitter.com/UD1wtPLxIE&mdash; Cenk Tosun (@CenkTosun_) 6 Ocak 2018

Beşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı
Beşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı

Beşiktaş, Everton'a transferi gerçekleşen Cenk Tosun için borsaya detaylı bir bildirimde bulundu.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Everton kulübü tarafından şirketimize net 22.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca ilave olarak 1.157.895 Avro tutarındaki dayanışma katkı payı Everton kulübü tarafından ödenecektir.Bunlara ek olarak Everton Kulübü UEFA Avrupa Ligine kalırsa 500.000 Avro, UEFA Şampiyonlar Ligine katılırsa 750.000 Avro ödenecektir. Cenk Tosun Premier Ligde en az 25 maçta ilk 11'de oynarsa 500.000 Avro şirketimize ödenecektir.(2017-2018 Sezonu için 10 maç)Yukarıdaki performansa dayalı ücretlerin toplamı her halükarda 2.000.000 Avro'yu geçmeyecektir. Ayrıca Cenk Tosun'un sözleşme süresi boyunca Premier Ligde her bir sezon için 15 gol atarsa 500.000 Avro, 25 gol atarsa 1.000.000 Avro Everton kulübü tarafından şirketimize ödenecektir. Cenk Tosun'un Everton tarafından ileride 3. bir kulübe nihai transferi halinde Everton'a ödenecek transfer bedeli ile Everton tarafından transfer tarihi itibariyle şirketimize ödenmiş olan transfer bedeli arasındaki farkın yüzde 7,5'i Everton tarafından şirketimize ödenecektir.Cenk Tosun’un Everton’a Transfer Süreci Tamamlandıhttps://t.co/eoOVTA5AFt#Beşiktaş pic.twitter.com/C2d9z2dKLv&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) 6 Ocak 2018

Cenk Tosun transferinde fedakarlık yaptı
Cenk Tosun transferinde fedakarlık yaptı

Beşiktaş'ın rekor bir fiyata Everton'a sattığı Cenk Tosun, dün İngiliz ekibinin sağlık kontrollerinden geçip 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıldız ismin bu transferde büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlılara 28 milyon euro gibi bir rakam kazandıran Cenk, kendi aldığı paradan kesintiye gidilse de buna razı oldu. Önceki gün Fikret Orman'ın Everton yetkililer ile el sıkışmasının ardından sıra Cenk ve İngiliz kulübün anlaşmasına geldi.Daha önce milli oyuncu ile 4 milyon euroya prensip anlaşmasına varan Everton yetkilileri Beşiktaş'a fazla ödediklerini bahane edip Cenk'in parasından kesmek istediler. Bu nedenle görüşmeler uzun sürdü. Gelinen son noktada Cenk ve Everton dün anlaştı ve ardından 4,5 yıllık imza geldi. Ancak bu imza sürecinin perde arkasından yine bir Cenk özverisi çıktı.500 bin eurosunu Gaziantep'te bırakmıştı2013-14 sezonu sonunda Gaziantep ile sözleşmesi bitecek olan milli golcü, ligin son ermesine 4 ay kala Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah-beyazlı takıma gelmek için 500 bin eurosunu Gaziantep'te bırakan Cenk, üstelik Beşiktaş'tan aldığı 900 bin euroluk çeki kırmızı-siyahlılara vermişti.Everton ile yapılan görüşmelerde de karşı tarafın indirime gitmesine ses çıkarmayan başarılı oyuncu, ilk başta vergiler çıkınca 4 milyon euro alacakken 3 milyon 600 bin euroya 'evet' dedi.Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun yanıtıNuri Şahin'den Cenk Tosun'a Liverpool temennisi

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