14 numaranın sırrı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Premier Lig takımlarından Everton'a sattığı Cenk Tosun, yeni takımında 14 numaralı formayı tercih etti.
23 ve 9 numaralı formaların dolu olması sebebiyle 99 numarayı alması beklenen futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu 2014 senesini dikkate alarak boşta olan 14 numarayı tercih etti.
Premier Lig efsanesi Thierry Henry'nin de 14 numaralı forma ile yıldızlaşması Cenk Tosun'u bu tercihinde destekleyen bir başka unsurdu.
- Cenk Tosun, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun yeni takımıyla 13 Ocak'ta oynanacak Tottenham maçında forma giymesi bekleniyor.
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