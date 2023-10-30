67'ncisi düzenlenecek 2023 Ballon d'Or ödülü bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te sahibini bulacak. Ödül töreni,Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.





Dünya Kupası Şampiyonu olan Lionel Messi, Fransız yıldız Kylian Mbappe ve Manchester City'in şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Erling Haaland ödülü kazanma açısından favori konumda.





Yıldız isim Cristiano Ronaldo, Ballan d'Or adayları arasında bu yıl yer almıyor.





İşte Ballon d'Or adayları:

Julian Alvarez, Nicolo Barella,Jude Bellingham, Karim Benzema,Yassine Bounou,Kevin De Bruyne),Ruben Dias,Antoine Griezmann, İlkay Gündoğan,Josko Gvardiol, Erling Haaland, Harry Kane, Kolo Muani, Khvicha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Kim Min-jae, Luka Modric, Jamal Musiala, Martin Odegaard, André Onana Victor Osimhen, Rodri, Bukayo Saka, Mohamed Salah, Bernardo Silva ve Vinicius Jr.





Messi zirvede

Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcu Lionel Messi(7). Arjantinli yıldızı 5 ödül ile Cristiano Ronaldo takip ediyor. Messi, ödülü kazanması halinde 8. ödülünü kazanmış olacak.



























