Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçlarının oynanacağı tarihleri ve stadyumları duyurdu. Yarı final karşılaşmaları 5-6 Ocak, final müsabakası ise 10 Ocak tarihinde oynanacak. Üç kritik maça Gaziantep, Adana ve İstanbul ev sahipliği yapacak.
5 Ocak 2026 Pazartesi: Gaziantep Stadyumu
6 Ocak 2026 Salı: Yeni Adana Stadyumu
Galatasaray – Trabzonspor
Fenerbahçe – Samsunspor
Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynayacağının belli olacağı kura çekimi, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 15.00'te Riva'da kura çekimi sonucunda belirlenecek.
2025 Süper Kupa Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.