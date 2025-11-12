Yeni Şafak
2025 Süper Kupa tarihi ve yeri açıklandı

19:3912/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Turkcell Süper Kupa
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçlarının oynanacağı tarihleri ve stadyumları duyurdu. Yarı final karşılaşmaları 5-6 Ocak, final müsabakası ise 10 Ocak tarihinde oynanacak. Üç kritik maça Gaziantep, Adana ve İstanbul ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa 2025 takvimini ve maçların oynanacağı statları açıkladı.


SÜPER KUPA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa yarı final maçlarının takvimi şu şekilde;

5 Ocak 2026 Pazartesi: Gaziantep Stadyumu

6 Ocak 2026 Salı: Yeni Adana Stadyumu


Yarı final eşleşmeleri;

Galatasaray – Trabzonspor

Fenerbahçe – Samsunspor


Hangi eşleşmenin hangi şehirde oynayacağının belli olacağı kura çekimi, 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 15.00'te Riva'da kura çekimi sonucunda belirlenecek.


SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2025 Süper Kupa Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.



#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Samsunspor
