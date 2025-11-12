Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
PFDK'dan yeni Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı

PFDK'dan yeni Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı

14:3612/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Necip Uysal - Ersin Destanoğlu
Necip Uysal - Ersin Destanoğlu

Bahis soruşturması kapmasında disipline sevk edilen Beşiktaş futbolcuları Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal'ın idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis soruşturması kapmasında disipline sevk edilen Ersin Destanoğlu ile Necip Uysal'ın idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.


Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,


2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, karar verilmiştir."






Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#TFF
#PFDK
#Ersin Destanoğlu
#Necip Uysal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliyim evim yok bekar çocuğumun evi var TOKİ sosyal konuta başvurabilir miyim?