Bir takımdan 16 futbolcu bahis oynamış

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında Erbaaspor’un 16 futbolcusu PFDK’ya sevk edildi. Erbaaspor’da disipline sevk edilen oyuncuların büyük çoğunluğunun ilk 11’de forma giyen futbolculardan oluştuğu belirtildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 16 futbolcumuz futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca disipline sevk edilmiştir. Futbolcularımız tarafından hazırlanan savunmalar TFF tarafından tanınan süre içerisinde verilecektir. Gelişmeleri kulübümüz resmi hesaplarından kamuoyuna bildireceğimizi ve Merkür Jet Erbaaspor olarak süreci titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.