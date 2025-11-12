Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bir takımdan 16 futbolcu bahis oynamış

Bir takımdan 16 futbolcu bahis oynamış

10:4712/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Erbaaspor takımı
Erbaaspor takımı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 16 futbolcusu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 2. Lig ekiplerinden Erbaaspor'dan yapılan açıklamada, ‘süreci titizlikle takip ediyoruz’ denildi.

TFF tarafından profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında Erbaaspor’un 16 futbolcusu PFDK’ya sevk edildi. Erbaaspor’da disipline sevk edilen oyuncuların büyük çoğunluğunun ilk 11’de forma giyen futbolculardan oluştuğu belirtildi.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 16 futbolcumuz futbol disiplin talimatının 57. maddesi uyarınca disipline sevk edilmiştir. Futbolcularımız tarafından hazırlanan savunmalar TFF tarafından tanınan süre içerisinde verilecektir. Gelişmeleri kulübümüz resmi hesaplarından kamuoyuna bildireceğimizi ve Merkür Jet Erbaaspor olarak süreci titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.






#2. Lig
#Erbaaspor
#PFDK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan kura sonuçları açıklandı: İşte asil ve yedek isim listesi