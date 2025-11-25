Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı: Türkiye'nin muhtemel yeri belli oldu

2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı: Türkiye'nin muhtemel yeri belli oldu

21:1425/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
A Milli Futbol Takımı
A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşamasını geçmesi durumunda yer alacağı torba belli oldu. Ay-yıldızlı ekip önce Romanya’yı, ardından Slovakya-Kosova galibini geçerse 2026 Dünya Kupası’na katılabilecek.

FIFA’nın yayımladığı son ülke puan sıralamasına göre Dünya Kupası torbaları yeniden düzenlendi ve elemelerden gelecek takımlar için yeni dağılım netleşti. Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuva için süreç ilerliyor.


Torba yapısı ve ev sahibi ülkeler

FIFA açıklamasında, kıtalararası play-offlardan iki takım ile Avrupa elemelerinden gelecek dört takımın 4. torbada toplanacağı belirtildi. Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD otomatik olarak 1. torbada yer alırken, kalan 39 takım ise ülke puanlarına göre dörder gruba ayrıldı.


Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off hattını aşması hâlinde turnuvanın 4. torbasına yerleştirilecek.


Türkiye’nin play-off rotası

Play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan Türkiye, bu mücadeleyi geçmesi durumunda finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda oynayacak.


Maç takvimi ve organizasyon

Toplam 16 takımın yer alacağı play-off etabı, her yolda 4 takım olacak şekilde dört farklı kulvarda düzenlenecek. İlk iki torbadaki ülkeler yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final müsabakaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. 23. Dünya Kupası ise 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihlerinde Kuzey Amerika’da gerçekleştirilecek.






#Dünya Kupası 2026
#Türkiye
#A Milli Futbol Takımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026’da pasaport, ehliyet ve IMEI ücretleri artıyor: Yeni zamlı tarife belli oldu