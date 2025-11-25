2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı: Türkiye'nin muhtemel yeri belli oldu

FIFA’nın yayımladığı son ülke puan sıralamasına göre Dünya Kupası torbaları yeniden düzenlendi ve elemelerden gelecek takımlar için yeni dağılım netleşti. Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuva için süreç ilerliyor.





Torba yapısı ve ev sahibi ülkeler

FIFA açıklamasında, kıtalararası play-offlardan iki takım ile Avrupa elemelerinden gelecek dört takımın 4. torbada toplanacağı belirtildi. Ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD otomatik olarak 1. torbada yer alırken, kalan 39 takım ise ülke puanlarına göre dörder gruba ayrıldı.





Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off hattını aşması hâlinde turnuvanın 4. torbasına yerleştirilecek.





Türkiye’nin play-off rotası

Play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan Türkiye, bu mücadeleyi geçmesi durumunda finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda oynayacak.





Maç takvimi ve organizasyon

Toplam 16 takımın yer alacağı play-off etabı, her yolda 4 takım olacak şekilde dört farklı kulvarda düzenlenecek. İlk iki torbadaki ülkeler yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynayacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final müsabakaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. 23. Dünya Kupası ise 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihlerinde Kuzey Amerika’da gerçekleştirilecek.



















