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2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda ev sahibi şehirler belirlendi

2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda ev sahibi şehirler belirlendi

17:2528/11/2024, Perşembe
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2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.
2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.

2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapacak ülkeler kesinleşti. İstanbul'da gerçekleştirilen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Belçika'nın Antwerp ve İsveç'in Stockholm kentleri, grup aşamasının ev sahipleri olarak seçildi.

Finlandiya ve Litvanya, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için daha önce ev sahibi ülkeler olarak açıklanmış ve sırasıyla Espoo ve Vilnius şehirleri belirlenmişti.


Belçika ve İsveç'in adaylıkları ise ek ilgiye yönelik başvuru süreci uzatıldıktan sonra onaylandı. Şampiyonada grup aşaması karşılaşmaları dört şehirde gerçekleştirilecek, final aşaması ise Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak. FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Belçika ve İsveç'i şampiyonanın ev sahiplerine eklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Finlandiya ve Litvanya ile birlikte, şimdi unutulmaz bir etkinlik sunacak dört olağanüstü ev sahibimiz var. Bu ülkelerin deneyimleri, basketbola olan tutkuları ve kadın basketbolunun büyümesine bağlılıkları, EuroBasket'in 2027'de inanılmaz bir turnuva olmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.


FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak da "EuroBasket, kadın basketbolunun bir kutlamasıdır ve dört farklı ev sahibiyle birlikte bu turnuvanın kıta genelinde erişimini genişletebilmekten dolayı çok mutluyuz. Ulusal federasyonlarımızdan bu kadar güçlü bir ilgi görmek özellikle ilham verici. Bu da en önemli turnuvamızın en uygun koşullarda düzenlenmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.



#FIBA
#2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası
#Basketbol

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