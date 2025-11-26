Yeni Şafak
27. Dünya Karate Şampiyonası yarın Mısır'da başlayacak

27. Dünya Karate Şampiyonası yarın Mısır'da başlayacak

14:1826/11/2025, Çarşamba
AA
Organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek
Organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek

88 ülkeden 384 karatecinin katılacağı 27. Dünya Karate Şampiyonası yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak. Şampiyonada Türkiye'yi 5'i kadın toplam 11 sporcu temsil edecek.

27. Dünya Karate Şampiyonası, yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de başlayacak. 88 ülkeden 384 karatecinin katılacağı organizasyon, 30 Kasım Pazar günü sona erecek. Şampiyonada Türkiye'yi 5'i kadın toplam 11 sporcu temsil edecek.


Organizasyonda milli takımı temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle:

Erkek ferdi kata: Enes Özdemir

Erkek kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Erkek kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Erkek kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür

Erkek kumite 84 kilo: Hasan Arslan

Erkek para-karate: Berkay Uslu

Kadın ferdi kata: Dilara Bozan

Kadın kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kadın kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kadın kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol

Para karate: Nesrin Cavadzade




