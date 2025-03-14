Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
5 kıtadan 44 ülke Konya'da pedal çeviriyor

5 kıtadan 44 ülke Konya'da pedal çeviriyor

14:1814/03/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Yarışlar Konya Olimpik Veledromu'nda yapılıyor.
Yarışlar Konya Olimpik Veledromu'nda yapılıyor.

Konya'da dünyanın en prestijli pist bisikleti yarışlarından biri olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle organize edilen Uluslararası Bisiklet Birliği Kupası (UCI) Konya Olimpik Veledromu’nda başladı.


5 kıtadan 44 ülkeden ve 350’yi aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen kupanın ilk gününde kadınlar ve erkeklerde takım takip, takım sprint ve eleme yarışları düzenleniyor.


Yarışlar, bugün 18.00’deki açılış seremonisi sonrası final yarışlarıyla devam edecek. Daha sonra takım sprint, takım takip ve eleme yarışlarının kazananlarına ödülleri verilecek.






#UCI Pist Bisikleti
#Uluslar Kupası
#Konya Olimpik Veledromu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler