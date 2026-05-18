Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
83. Arnavutluk Bisiklet Turu Tiran'da başladı

83. Arnavutluk Bisiklet Turu Tiran'da başladı

17:1818/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bisiklet turundan kare.
Bisiklet turundan kare.

22 Mayıs tarihinde sona erecek 83. Arnavutluk Bisiklet Turu başkent Tiran'da başladı. Balkanlar'dan ve Avrupa'dan 20 takımın katılımıyla düzenlenen yarışlar, 5 gün boyunca sürecek.

83. Arnavutluk Bisiklet Turu başkent Tiran'da başladı. Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, Arnavutluk Ulusal Olimpiyat Komitesi, Arnavutluk Bisiklet Federasyonu ve diğer kurumların işbirliğiyle organize edilen bisiklet turunun startı, İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi.

Bakan Blendi Gonxhja, burada yaptığı konuşmada, ülkenin, Balkanlar'dan ve Avrupa'dan 20 takımın katılımıyla düzenlenen yarışlar dolayısıyla 5 gün boyunca bisiklet yarışı sahnesine dönüşeceğini söyledi.

Gonxhja, "İlk etap, enerji, tarih ve misafirperverlikle dolu başkent Tiran'da başlıyor. Tarihi anıtlar arasında, şehrin modern ritmiyle iç içe bisiklet sürmek, (yarışmacılara) eşsiz bir spor ve turistik deneyim sunacak." ifadelerini kullandı.

22 Mayıs tarihinde sona erecek 83. Arnavutluk Bisiklet Turu, çeşitli kentleri kapsayacak 5 etaptan oluşacak.

Bisiklet turunda, Arnavutluk'un yanı sıra diğer Balkan ülkelerinden ve Avrupa'dan bisiklet takımları yarışacak.



#83. Arnavutluk Bisiklet Turu
#Tiran
#Arnavutluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak