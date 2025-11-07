A Milli Futsal Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

11-12 Kasım'da Avusturya ile Viyana'da oynayacağı özel maçlar için A Milli Futsal Takımı, aday kadrosunu açıkladı. Davet edilen oyuncular, bugün Kocaeli'de çalışmalara başlayacak.
A Milli Futsal Takımı'nın 11-12 Kasım'da Avusturya ile Viyana'da oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre aday kadroya davet edilen oyuncular, bugün Kocaeli'de çalışmalara başlayacak.
Ay-yıldızlılar, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'deki kamp sonrasında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.
Milliler, Avusturya ile Viyana'daki Eisenstadt Spor Merkezi'nde 11-12 Kasım'da iki özel maç yapacak.
Kaleciler: Yusuf Efe Sözübek (Kingersheim), Hulusi Efe Ceylan (Fenerbahçe), Alpay Yüzgeç (Heracles Almelo Futsal)
Savunma: Ensar Buğra Tivsiz (Hesap.com Antalyaspor), Burak Uğurlu (Kuştepespor), Mücahid Ceylan (Futsal Association Liege)
Kanat: Hakan Hasan Bülbül (Artistes Futsal), Gök Deniz Kahveci (Goes), Umur Ağır (Eindhoven), Ali Kaya (La Cuatro Futsal), Serhat Güzel (Bağlar Belediyespor)
Forvet: Salih Öndüç (Battalgazi Belediyespor), Faruk Yanık (1967 Karapınarspor), Hasan Fehmi Ekmen (Diyarbakır Sağlık).