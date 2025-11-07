A Milli Takımımızın Bulgaristan ve İspanya maçı aday kadrosu açıklandı! İlk kez davet aldı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.