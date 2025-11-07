A Milli Takımımızın Bulgaristan ve İspanya maçı aday kadrosu açıklandı! İlk kez davet aldı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Türkiye ile Gürcistan takımları Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Bulgaristan ve İspanya maçı aday kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar...
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.
Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)
#A Milli Futbol Takımı
#Vincenzo Montella
#Aral Şimşir