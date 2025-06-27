A Milli Kadın Basketbol Takımı klasman maçında Almanya'ya yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya ile Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takımından Elif Bayram (sağda) rakibi Frieda Buhner ile mücadele etti.