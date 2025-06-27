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A Milli Kadın Basketbol Takımı klasman maçında Almanya'ya yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı klasman maçında Almanya'ya yenildi

17:0227/06/2025, جمعہ
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya ile Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takımından Elif Bayram (sağda) rakibi Frieda Buhner ile mücadele etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya ile Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaştı. Bir pozisyonda A Milli takımından Elif Bayram (sağda) rakibi Frieda Buhner ile mücadele etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya'ya 93-73 yenildi.

Maçın başlarında top paylaşımını iyi yapan Almanya, ilk periyodu 23-15 önde bitirdi. Milliler, ilk yarıda serbest atışlarda ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabet bulmakta zorlandı. Ay-yıldızlı ekip karşısında hızlı hücumlarla farkı açan Almanlar, devre arasına 50-28 üstün gitti.


Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan milli takım, periyodun ortalarında üst üste gelen üç sayılık basketlerle farkı 9 sayıya kadar indirdi: 48-57. Çeyreğin sonlarında skor üretmekte zorlanmayan Almanya, oyunun kontrolünü tekrar ele geçirerek final periyoduna 73-52 önde girdi.


Son periyotta millilerin maça ortak olmasına izin vermeyen Almanya, mücadeleden 20 sayı farkla 93-73 galip ayrıldı.


Almanya'da Buhner 19 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Milli takımda Tilbe Şenyürek'in 15 sayı, 10 ribauntluk "double-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi.


Bu sonuçla 5'incilik maçına çıkma hakkı kazanan Almanya, Çekya'nın rakibi oldu. Türkiye ise 7'ncilik müsabakasında Litvanya ile karşılaşacak. İki karşılaşma da 29 Haziran Pazar günü oynanacak.


Yarı finalistler Fransa, İspanya, İtalya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına gidecek son ülke, Litvanya ile Türkiye arasındaki maçın galibi olacak.


Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.

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