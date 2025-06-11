Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı farklı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı farklı geçti

22:5311/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı farklı geçti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı farklı geçti

A Kadın Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık müsabakasında Rusya'yı 75-53'lük skorla mağlup etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCovan beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 37-22 önde tamamladı.


A Kadın Milli Takımda Teaira McCovan 16 sayı - 8 ribaund, Tilbe Şenyürek 8 sayı - 5 ribaund - 4 asist - 1 top çalma - 1 blok ve Sevgi Uzun 11 sayı - 3 ribaund - 3 asist - 1 top çalma - 1 blok ile oynadı. Rusya'da ise Sofia Liulina 11 sayıyla maçı tamamladı.


Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden Millilerde Berfin Sertoğlu ve İlayda Güner kadrodan çıkarıldı.


#A Milli Kadın Basketbol Takımı
#Rusya
#Basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2025 karne günü ve yaz tatili başlangıcı ve bitişi