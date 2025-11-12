A Milli Takım'da Bulgaristan hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu beşinci maçında 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.





Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan çalışmalarla başladı. Hazırlık bölümünün ardından sahada gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.





Isınmanın ardından top kapma uygulamalarıyla süren idmanda daha sonra iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü hücum, diğer grup ise savunma varyasyonları üzerine çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.





Millilerin idmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin ve Burak Akkan da izledi.





Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla Bulgaristan maçının hazırlıklarını sürdürecek.



















