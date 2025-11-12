Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
U19 Millî Takımı'ndan farklı tarife: 7-0'lık galibiyet

U19 Millî Takımı'ndan farklı tarife: 7-0'lık galibiyet

20:5712/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Milli oyuncularımızın gol sevinci.
Milli oyuncularımızın gol sevinci.

2025/26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında U19 Millî Takımımız sahasında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

U19 Millî Takımımız, 2025/26 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.


Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 27. dakikada Hasan Hüseyin Bulut, 29 ile 59. dakikalarda Darvin Kaan Soylu, 45+2 ile 62. dakikalarda Onuralp Çakıroğlu ve 79 ile 80. dakikalarda Özder Özcan kaydetti.


Grubumuzun diğer maçında Yunanistan, Belarus'u 2-0 yendi. Karşılaşmayı, TFF Genç Millî ve Kadın Millî Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ ve TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da tribünden takip etti.


Millî Takımımız, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan - Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin anısına sahaya siyah kol bandı ile çıktı.




#UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu
#U19 Millî Takımı
#Lihtenştayn
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD personel alımı başvuru süresi uzatıldı: AFAD 1250 personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları ve detaylar