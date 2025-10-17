A Milli Takım'ın ekim ayı sıralaması açıklandı

FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı yükselişe geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ve Gürcistan’ı mağlup eden milliler, bin 570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.