Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takım'ın ekim ayı sıralaması açıklandı

A Milli Takım'ın ekim ayı sıralaması açıklandı

15:3317/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 26. sıraya yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 26. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA ekim ayı dünya sıralamasında bin 570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sırada yer aldı.

FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı yükselişe geçti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan ve Gürcistan’ı mağlup eden milliler, bin 570 puanla 1 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

Bu ay zirvede yine İspanya yer alırken, Arjantin 2. sıraya yükseldi, Fransa ise 3. basamağa geriledi. Almanya da 2 basamak çıkarak 10. sırada yer aldı.


Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının, 21 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağı ifade edildi.


FIFA ekim ayı dünya sıralamasının ilk 10’unda yer alan ülkeler şöyle:


1 - İspanya: 1880.76 puan

2 - Arjantin: 1872.43 puan

3 - Fransa: 1862.71 puan

4 - İngiltere: 1824.3 puan

5 - Portekiz: 1778 puan

6 - Hollanda: 1759.96

7 - Brezilya: 1758.85 puan

8 - Belçika: 1740.01 puan

9 - İtalya: 1717.15 puan

10 - Almanya: 1713.3 puan

#FIFA
#Türkiye
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Tarihleri Açıklandı Mı? VGM Burs Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır?