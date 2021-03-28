Spor A Milli Takımın Letonya maçına seyirci alınacak Sadece bir maçlığına uygulanacak
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A Milli Takım'ın Letonya maçına seyirci alınacak: Sadece bir maçlığına uygulanacak

TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Türkiye - Letonya karşılaşmasında %15 kapasite oranında seyirci alınacak. UEFA ve TFF Sağlık Kurulu'nun tüm tedbirlerinin yanı sıra HES kodu zorunlu olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımın Letonya maçına seyirci alınacak: Sadece bir maçlığına uygulanacak
Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı’nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü saat 21.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Letonya ile oynayacağı mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 15’i kadar seyirci alınacağını açıkladı.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacak.

  • Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ise daha sonra ilan edilecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

  • "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır."

76bin 761 kişi kapasiteye sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 11 bin 514 seyirci olması bekleniyor.

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