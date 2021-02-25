Spor Aaron Boupendzanın transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
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Aaron Boupendza'nın transfer olmak istediği takım ortaya çıktı

Süper Lig'de attığı 18 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'nın Krasnodar'a transferi gerçekleşmedi. Gabonlu golcünün Rusya'ya gitmek istemediği ve Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boupendza, Hatayspor'un en kritik ismi konumunda.
Boupendza, Hatayspor'un en kritik ismi konumunda.

Hatayspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Krasnodar'a transferi son anda gerçekleşmeyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de kalmak istiyor. Rus ekibinden gelen teklifi reddeden oyuncunun hangi takıma gideceği ise merak konusu.

Ocak ayının son günü Galatasaray'ın istediği futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep edilmişti. Alınan bilgilere göre Boupendza, Krasnodar'ın teklifini Süper Lig'de oynamaya devam etmek için reddetti. Gabonlu forvetin en büyük hedefi ise İstanbul'da forma giymek.

Boupendza'nın sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ve menajerine de bu konuyla ilgili yetki verdiği aktarıldı.

  • Öte yandan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, bugün yaptığı açıklamada futbolcuları Boupendza'nın taban fiyatının 8.5 milyon Euro olduğunu ifade etti ve teklif yapacak takımlara adeta mesaj gönderdi.

Mesut Özil hayranı

Boupendza önceki günlerde verdiği röportajda Mesut Özil ile ilgili açıklamalar yapmış ve sahada oynarken onu görmek istediğini ifade etmişti.

Türkiye’de birçok iyi futbolcuya karşı oynadım. Çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di, onu da gördüm.

Aaron Boupendza'nın Süper Lig istatistikleri.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Transferde Boupendza'nın önüne taş koymayız
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Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Transferde Boupendza'nın önüne taş koymayız
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'de gol krallığı yarışını önde götüren forvetleri Aaron Boupendza'nın gösterdiği performanstan dolayı kendisinin ve takımının mutlu olduğunu söyledi.

Boupendza'nın takım arkadaşlarıyla güzel bir uyumu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: 'Kesinlikle Boupendza ile devam etme taraftarıyız. Boupendza bu performansla devam ettiği sürece bundan sonraki süreçte kendi de eğer yeni bir yere gitmek, yeni bir heyecan yaşamak istiyorsa ve kulüp de gerçekten kazançlı çıkacaksa biz de zaten önüne taş koymayız.

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