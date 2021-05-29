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Abdulkadir Parmak affedildi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın affedildiği ve yeni sezon kampına katılacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulkadir Parmak affedildi
​Abdulkadir Parmak'ın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bordo-mavili takımda Abdulkadir Parmak, geride bıraktığımız sezon Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

"Hatamdan dolayı çok üzgünüm. Tüm camiadan özür dilerim" diyen 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi affedildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından özür diledi
SPOR
Abdulkadir Parmak sosyal medya hesabından özür diledi
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