Abdulkadir Parmak affedildi

Bordo-mavili takımda Abdulkadir Parmak, geride bıraktığımız sezon Galatasaray ile oynanan karşılaşma sonrasında 'disiplinsiz davranışları' nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
"Hatamdan dolayı çok üzgünüm. Tüm camiadan özür dilerim" diyen 26 yaşındaki futbolcunun yeni sezon öncesi affedildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir" ifadelerine yer verildi.