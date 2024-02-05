Galatasaray'a sakat oyunculardan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, ligde oynanan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Abdülkerim Bardakcı iyileşti mi, sahalara ne zaman dönecek?
Abdülkerim Bardakcı'nın MR sonucunun ardından sol alt arka adale grubunda zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilmişti. Milli oyuncuya uygulanan tedavilerin ardından sahaya dönüşü hızlandı.
Abdülkerim Bardakcı Başakşehir maçında oynayacak mı?
29 yaşındaki stoperin yarın oynanacak Bandırmaspor ile oynanacak kupa maçında oynanması beklenmiyor. Başarılı oyuncunun hafta sonu oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.
Abdülkerim Bardakcı dün akşam yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sahalara dönüş mesajını verdi. Yaptığı paylaşımda kullandığı sarı-kırmızılı kalp emojileri ile kum saati dikkat çekti.
29 yaşındaki stoper bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 32 maça çıkarken 5 gollük performans sergileyerek takımın en önemli oyuncusu konumunda yer alıyor.