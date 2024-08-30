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Spor

Abdullah Avcı: "Çok üzgünüz!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St Gallen yenilgisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

00:04 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda St Gallen'e penaltılar sonucunda Avrupa'ya veda etti.


Maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında soruları yanıtladı.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Öncelikle oyunun değerlendirmesini yapalım. Bugün baskıları çok iyi yaptığımız zamanlar da vardı, yapamadığımız zamanlar da vardı. Baskı yapıp topu kapınca coşku ve erken bitirme duygusuyla top kayıpları fazla oldu. Taçtan çıkardığımız bir pozisyonda rakip öne geçti. İkinci yarı ve uzatma bölümünde daha iyiydik. Takım her şeyi denedi. Pozisyonlar var, direkten dönenler var. Sonuçlandıramama gibi bir durum var. İki maçta da bu var. Bu oyun böyle. Çok üzgünüz"


"Taraftardan özür diliyoruz. 3 gün sonra bir maç daha var. Toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz. Taraftarın duygularını anlıyorum. Çok da önemli bir teknik direktörüm. Yorum yapmak doğru olmaz. Bu takım çok iyi olacak, bu konuda iddialıyım. Üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz."


"Bu oyun böyle. Bazen onlarla başlıyorsun, onlar geçen hafta iyiydi. Girenler doğru katkı sağladılar. Gerekli sonucu alamadık. Sizle konuştuğumu soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. Herkes üzgün. Biz de üzgünüz. Pazar günü bir maç daha var. Lig devam ediyor. Ligde 1 maç oynadık. Boş hafta vardı, erteleme vardı. Toparlanmamız gerekiyor."







#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#St Gallen
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