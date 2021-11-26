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Abdullah Avcı hedefini odasındaki boş çerçeve ile ortaya koydu

Süper Lig'de lider durumda olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın odasındaki bir detay sosyal medyada bordo mavili taraftarların beğenisini kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı hedefini odasındaki boş çerçeve ile ortaya koydu
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın odasındaki detay sosyal medyada bordo mavili taraftarlar arasında gündem oldu.

Bir ziyaret esnasında Abdullah Avcı'nın odasının duvarında asılı olan fotoğraflar dikkat çekti. Şampiyon olan Trabzonspor kadrolarının yer aldığı duvarda boş bir çerçeve görüldü. Avcı'nın tablodaki çerçeveyi kendi döneminde kazanılabilecek bir şampiyonluk için boş bıraktığı belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor'da aldığı sonuçlar ve yapmış olduğu bu son hamle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Abdullah Avcı'nın odasındaki fotoğraflar arasında boş bir çerçeve dikkat çekti.
Abdullah Avcı'nın odasındaki fotoğraflar arasında boş bir çerçeve dikkat çekti.
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