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Abdullah Avcı ile çalışan '1' numara oluyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı takımların kalecileri, A Milli Futbol Takımı’nın da birinci kalecisi oluyor.

Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı ile çalışan 1 numara oluyor
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı takımların kalecileri, A Milli Futbol Takımı’nın da kalesini koruyor. Takım savunmasındaki formasyonlarıyla kalecilerin performanslarını daha çok ön plana çıkartan, analizlerle oyuncularının eksiklerini ortaya koyarak bunların gidermeleri için yönlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, moral ve motivasyonunun yanında iletişimi de ön planda tutuyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı
SPOR
Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı


İlk Volkan Babacan

2010-2011 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan (Medipol Başakşehir) ayrılarak A Milli Takım’ın başına geçen Abdullah Avcı, 2014-2015 sezonu başında tekrar İstanbul ekibine döndü. Avcı’nın, eski takımına dönmesiyle birlikte söz konusu dönemde Medipol Başakşehir’in 1 numarası olan Volkan Babacan da A Milli Futbol Takımı’nın yolunu tuttu. 13 Eylül 2014’te, 2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Letonya ile Türkiye arasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada forma giyen başarılı eldiven, 35 kez milli formayı sırtladı.

İkinci sırada Mert Günok

Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arası A Milli Takım’ı çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe’de forma giyen Mert Günok’u, 24 Mayıs 2012 yılında Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşmada oyuna sonrada dahil ederek ilk kez milli takım formasıyla tanıştırmıştı. Avcı, 2017-2018 sezonunda Mert Günok’un, Bursaspor’dan, Medipol Başakşehir’e transferine onay verdi. Tecrübeli teknik adam ilk sezonunda Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçlarında Mert’e forma verdi.

2018-2019 sezonunda ise Mert Günok, Volkan Babacan’dan kaleyi devralarak Başakşehir’in 1 numarası oldu. Söz konusu sezonda Abdullah Avcı, 34 lig maçının tamamında oyuncusuna formayı teslim etti. Ligde, Avcı ile birlikte başaralı bir sezon geçiren Başakşehir’de Mert Günok da A Milli Takım’ın yolunu tuttu. Başarılı file bekçisi, ay-yıldızlılar ile ilk resmi maçına 22 Mart 2019’da Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında çıktı. Müsabakayı 2-0’la kazanan taraf Türkiye olurken, Mert 21 kez milli formayı sırtına geçirdi.

A Milli Takım’ın yeni '1' numarası Uğurcan Çakır

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, A Milli Takım’ın 1 numarasına gönderdiği son isim ise Uğurcan Çakır oldu. Bordo-mavililerin kalesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başaralı eldiven, 10 Kasım 2020’de bordo-mavili takımın başına gelen Abdullah Avcı ile birlikte performansını daha üst seviyeye çekerek, uzun zamandan beri beklediği A Milli Futbol Takımı’nın ’1’ numarası oldu. Çakır, 4 resmi, 2 de özel olmak üzere 6 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Avcı ile değişimi yakaladı

Sezona kötü bir başlangıç yapan Uğurcan Çakır, ilk 8 haftalık bölümde oynadığı 7 maçta kalesinde 14 gol gördü. Avcı’nın takımın başına gelişinden sonra ise milli kaleci, görev aldığı 22 maçta ise 15 gol yedi. Abdullah Avcı’nın gelişinden sonra toparlanan Uğurcan, Trabzonspor’da olduğu gibi A Milli Takım’ın da vazgeçilmez ismi olmayı hedefliyor.

Uğurcan Çakır ilk kez anlattı: 13 yaşında beni Beşiktaş'a çağırmışlardı, tabi 1-2 idman sonra gönderdiler
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Uğurcan Çakır ilk kez anlattı: 13 yaşında beni Beşiktaş'a çağırmışlardı, tabi 1-2 idman sonra gönderdiler
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kulübün resmi YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu. Uğurcan, Beşiktaş'ın altyapı hocasının, maçını izleyip kendisini beğendiğini ve Beşiktaş'a çağırdığını anlattı.

Çakır, 'Tabi benim o zaman altyapım yoktu. Kalecilik antrenmanı ne bilmiyordum bile. Oraya gittim baktım bütün kaleciler 13 yaşında ama bir şınav çekiyorlar, bir kaleci idmanları yapıyorlar. Tabi 1-2 idman sonra gönderdiler beni. Çünkü gerçekten yetersizdim oradaki kalecileri görünce. Geç oldu, güç olmadı yani benim için. Sıkıntı yok yani.' ifadelerini kullandı.


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