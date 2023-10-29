Abdullah Avcı: Oyunu kopartabilirdik

Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet için gerekli pozisyonları yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

"İlk 30 dakikada baskıyı çok doğru yaptık. Oyunu kopartabilirdik. Dört pozisyonumuz vardı. 30. dakikadan sonra merkezden uzak kaldık ve geçiş yedik. Rakibe de öz güven ve cesaret geldi. Oyun daha dengeli bir hale geldi"

"İkinci yarıda maçı domine etmemiz lazımdı. Sadece Bardhi'nin bir pozisyonu var. Daha fazla üretken olmamız lazım. Bunlar, daha çok bireysel performansları ortaya koymamız gereken maçlar. Kazanmak için gerekli pozisyonlar elimizin altında vardı. Bunun karşılığını alamadık. Çok çalışmamız gerekiyor. Bireysel oyun performansımızı arttırmamız gereken net durumlarımız var. Çok tekrar yapacağız"