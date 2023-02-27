Abdullah Avcı'dan gençlere 'hazır olun' talimatı

Geçen sezonu açık ara şampiyon olarak tamamladıktan sonra bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da değişim rüzgarları esmeye başladı.





Süper Lig'de yarışın gerisinde kalan, bunun yanı sıra Avrupa kupalarında da beklentileri karşılayamayarak elenen bordo-mavili takım hayal kırıklığı yaşattı. Basel maçı sonrasında gelecek sezonun planlamasına başlayacaklarını açıklayan teknik direktör Abdullah Avcı, hamle oyuncusu olarak kullandığı genç futbolculara da yeni formasyonda 'hazır olun' talimatı verdi.





Herkes yerinde oynayacak





Bu zamana kadar az süre alan ve zaman zaman skor katkısı da elde eden Bardhi ile Naci'nin yanı sıra Doğucan, Gbamin, Taha ve Arif'i değerlendirmeyi planladığı öğrenilen tecrübeli teknik adamın, sakatlıktan yeni çıkan sağ kenar savunma oyuncusu Serkan Asan'ı da yakından izliyor.





Yoğun maç trafiği nedeniyle mental ve fiziksel yorgunluk içinde olan futbolcuları dinlendirmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü, kadro değişiminin yanı sıra oyun formasyonunda da değişikliğe gideceği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın ayrıca farklı futbolcuları farklı yerlerde değerlendirmesinin karşılığını alamamasından dolayı her oyuncuyu kendi mevkiinde değerlendireceği de belirtildi.



















