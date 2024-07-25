|
Spor

Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır'a övgü: 'Cevabını sahada verdi'

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncuya övgü dolu sözlerde bulundu.

22:17 - 25/07/2024 jeudi
Güncelleme: 22:17 - 25/07/2024 jeudi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı
Abdullah Avcı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.


Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında soruları yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın öne çıkan açıklamaları:

'Böyle maçları, ilk maçları kazanmak önemli'

"Final paslarını daha erken atmasaydık daha fazla pozisyonlara girebilirdik ama yeterli derecede pozisyona girdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok değerliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Böyle maçları, ilk maçları kazanmak önemli. Cihan Çanak'ın da ilk maçında böyle bir gol atması bizi mutlu ediyor. Rakibi tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanşta da daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz inşallah."


'Sorunumuz olmadığını düşünmüyorum'

"Erken final pası dedim, motivasyonda bir sorunumuz olmadığını düşünmüyorum. Bunu görebiliyoruz. Zemin düzgün duruyordu ama çabuk kuruduğundan dolayı tekrar ıslanmasından dolayı bir problem oldu. Erken final pasları zemin ile ilgili değil. Bir an önce koparma duygusuyla ilgili. Stadyum için iki kalenin arkasının boş olmasının konsantrasyon açısından zaman zaman inişleri çıkışları olabiliyor. Ama bugün oyuncularım kazanmak için odaklı bir şekilde hareket etti."


'Umarım böyle devam eder'

"Uğurcan'ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır da akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder."









#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Ruzomberok
il y a 2 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul dahil 14 il için serinleten haber! Meteoroloji tarih ve saat verdi: Şemsiyelerinizi hazırlayın gök gürültülü sağanak geliyor