Aboubakar hastanelik oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.