Aboubakar hastanelik oldu

Aboubakar bu sezon çıktığı 18 maçta 11 gol attı.
Sakatlıklarla boluşan Beşiktaş'a golcü oyucusu Vincent Aboubakar'dan da kötü haber geldi. 31 yaşındaki oyuncunun geceyi hastanede geçirdiği bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Amartey, Colley, Eric Bailly, Masuaku ve Umut Meraş'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Mert Günok da Antep ekibine karşı forma giyemeyecek.