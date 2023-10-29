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Spor

Aboubakar hastanelik oldu

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Selman Ağrıkan
13:45 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 13:50 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Aboubakar bu sezon çıktığı 18 maçta 11 gol attı.

Aboubakar bu sezon çıktığı 18 maçta 11 gol attı.

Sakatlıklarla boluşan Beşiktaş'a golcü oyucusu Vincent Aboubakar'dan da kötü haber geldi. 31 yaşındaki oyuncunun geceyi hastanede geçirdiği bildirildi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın 28 Ekim'de gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir. Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


Takım revirre döndü

Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Amartey, Colley, Eric Bailly, Masuaku ve Umut Meraş'ın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Mert Günok da Antep ekibine karşı forma giyemeyecek.




#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Gaziantep FK
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