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Adana Demirspor Sivas deplasmanında

Adana Demirspor Sivas deplasmanında

14:2928/03/2025, الجمعة
AA
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Adana Demirspor'un Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşti.
Adana Demirspor'un Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşti.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Sivaspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.


Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.


Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivaspor'a sahasında 4-2 yenilmişti.





#Süper Lig
#Sivasspor
#Adana Demirspor

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