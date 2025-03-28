Adana Demirspor Sivas deplasmanında

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Sivaspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivaspor'a sahasında 4-2 yenilmişti.