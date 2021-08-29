Spor Adana Demirsporda Samet Aybaba dönemi sona erdi
FUTBOL FUTBOL

Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile yola devam etmeme kararı aldı. Oynadığı 3 maçtan da galibiyet alamayan Akdeniz temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcı ile yaptığı toplantıda Aybaba'nın görevine son verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirsporda Samet Aybaba dönemi sona erdi
Geçtiğimiz sezon Şubat ayında göreve getirilen Samet Aybaba, Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

2021-2022 sezonuna yaptığı flaş transferle adından bahsettiren Adana Demirspor, oynadığı 3 lig karşılaşmasında toplamda 2 puan toplayabildi.

Adana Demirspor yönetimi ligdeki kötü başlangıcın faturasını teknik direktör Samet Aybaba'ya kesti. Akdeniz temsilcisi 65 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Murat Sancak ayrılığı açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını söyledi ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını ifade etti.

Yıldızlarla sorun yaşadı

  • Son oynanan ve 1-1 sona eren Konyaspor maçında, İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi oyundan aldıktan sonra tepkiyle karşılaşan Aybaba'nın Belhanda ile de sorunun olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.