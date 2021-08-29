Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi

2021-2022 sezonuna yaptığı flaş transferle adından bahsettiren Adana Demirspor, oynadığı 3 lig karşılaşmasında toplamda 2 puan toplayabildi.
Adana Demirspor yönetimi ligdeki kötü başlangıcın faturasını teknik direktör Samet Aybaba'ya kesti. Akdeniz temsilcisi 65 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
Murat Sancak ayrılığı açıkladı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrıldığını söyledi ve yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını ifade etti.
Yıldızlarla sorun yaşadı
- Son oynanan ve 1-1 sona eren Konyaspor maçında, İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi oyundan aldıktan sonra tepkiyle karşılaşan Aybaba'nın Belhanda ile de sorunun olduğu öğrenildi.
👀🔁 56. dakikada oyundan çıkan Balotelli'nin yedek kulübesindeki tepkisi. #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/wmdMJk5tCY
👀🔁 56. dakikada oyundan çıkan Balotelli'nin yedek kulübesindeki tepkisi. #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/wmdMJk5tCY— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 27, 2021