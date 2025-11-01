Yeni Şafak
Adem Bona'lı Philadelphia 76ers sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı

10:381/11/2025, Cumartesi
AA
Adem Bona, 2 sayı, 3 ribaunt ve 2 blokla oynadı.
Adem Bona, 2 sayı, 3 ribaunt ve 2 blokla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Boston Celtics'e 109-108 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

NBA'de 8 maç yapıldı. Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, 76ers'da Tyrese Maxey 26 sayı ve 14 asistle "double-double" yaptı. Adem Bona, 2 sayı, 3 ribaunt ve 2 blokla oynarken Joel Embiid ise 20 sayı üretti.


Celtics'de Jaylen Brown 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Anfernee Simons 19, Payton Pritchard ve Derrick White 15'er sayıyla oynadı.


76ers, beş maç sonunda ilk mağlubiyetini yaşadı, Celtics ise altı maç sonunda üç galibiyet ve üç mağlubiyete sahip.


Luka Doncic 44 sayıyla Lakers'ı galibiyete taşıdı


FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada, Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-112 yendi.


Lakers'da Luka Doncic, 44 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı. Austin Reaves 21 sayıyla oynarken, Jake LaRavia 13 sayı kaydetti.


Grizzlies'da Cedric Coward 13 sayı ve 10 ribauntla " double-double" yaparken, Jock Landale ve Jaylen Wells 16'şar sayı kaydetti.


Sonuçlar


Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 108-128


Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 108-109


Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 101-112


Chicago Bulls-New York Knicks: 135-125


Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 112-117


Phoenix Suns-Utah Jazz: 118-96


Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 109-107


Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 126-124

