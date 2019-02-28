SÜPER LİG

Adı Galatasaray'la anılan Fatih Öztürk kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Fatih Öztürk bu sezon Akhisarspor formasıyla 28 resmi maçta forma giydi.

Fatih Öztürk bu sezon Akhisarspor formasıyla 28 resmi maçta forma giydi.

Fotoğraf: Evren Atalay / AA

Süper Lig'de düşme hattında son sırada bulunan Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk, kadro dışı bırakıldı. Galatasaray'la deplasmanda oynanan son maçta sakatlığı gerekçesiyle son anda kadrodan çıkartılıp forma giymeyen 32 yaşındaki file bekçisi, U21 takımla antrenmanlara çıkıyor.

Galatasaray'a transferine izin çıkmadı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fatih'in Galatasaray'la söz kestiği iddia edilmişti. İsmi sezon başında ve devre arasında da Galatasaray'la anılan ancak transferine yönetimin izin vermediği file bekçisi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi Milan Lukac'tan devralıp ardından takımın 1 numarası olmuştu. Fatih'in yerine son Galatasaray deplasmanında bu sezon ilk kez ligde kaleyi koruyan Lukac, 90+4'üncü dakikada yediği hatalı golle takımın mağlubiyetinde başrol oynadı.

"O hatayı ben yapsam hain ilan edilirdim"

Yeşil-siyahlılarla geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösteren Fatih, "Ben Galatasaray'la hiçbir görüşme yapmadım. Son Galatasaray maçında hafif ağrım olduğu için forma giyemedim. O maçta ben oynasam ve uzatma dakikalarında Lukac yerine o hatayı ben yapsam hain ilan edilirdim. Ancak gerçekten sakatlığım nedeniyle oynayamadım" dedi.

Galatasaray-Akhisarspor: 1-0
Galatasaray-Akhisarspor: 1-0

Galatasaray, Akhisarspor karşısında hiç beklemediği şekilde zorlandı ama 90+4'te Mitroglou ile 3 puana uzandı.Galatasaray maça hızlı başladı ve Onyekuru ile ilk pozisyonunu buldu ama sonra defans bloğunu sıklaştıran Akhisarspor rakibi karşısında çok iyi bir direnç gösterdi.Galatasaray maçtaki en net fırsatını 23. dakikada yakaladı. Akhisarspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Ndiaye, uzun oynayarak pasını ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, kaleciyle karşı karşıya şut çekmek yerine altıpas önünde daha uygun durumdaki Mitroglou'nu gördü. Yunan oyuncunun vuruşunda son anda kaleci Lukac topu kornere çeldi.İkinci yarıda Galatasaray'ın baskısı sonuç vermedi. İki topu direkten dönen sarı kırmızılılar, hiç beklemediği bir anda golü buldu. 90+4'te Lukac'ın sektirdiği topta Mitroglou araya girdi ve takımına hayati bir 3 puan getiren isim oldu.Galatasaray böylece hayati bir 3 puan kazandı ve 45 puana yükseldi. Akhisar ise 18 puanda kaldı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.