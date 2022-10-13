Avrupa'da Türk gecesi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor bugün Avrupa kupaları gruplarında dördüncü maçlarına çıkacak.
Fenerbahçe kazanırsa gruptan çıkacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında bugün Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Grupta lider durumda bulunan Fenerbahçe, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7’ye yükseltecek. Temsilcimiz, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, bugünkü maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.
5 eksik 4 isim listede yok
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve son anda ağrıları devam eden Miha Zajc zorlu mücadelede yer alamayacak. Soğuk algınlığına yakalanan ancak takımla birlikte giden Batshuayi’nin durumuna ise bugün karar verilecek.
Sarı-lacivertli takımın listesinde ayrıca 4 isim yer almıyor. Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.
AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- STAT: AEK Arena (Georgios Karapatakis)
- HAKEM: Pawel Raczkowski (Polonya)
- SAAT: 19.45
- YAYIN: Exxen
- AEK LARNACA: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Cabezali, Sanjurjo, Gustavo, Mamas, Faraj, Altman, Lopes
- TEKNİK DİREKTÖR: Jose Luis Oltra
- FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Serdar Aziz, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, Lincoln, Rossi, Joao Pedro
- TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
🏆 #UEL
🆚 AEK Larnaca
🗓 13 Ekim Perşembe
🕗 19.45
🏟 AEK Arena
📺 @exxentr
📲 #AEKvFB pic.twitter.com/WqU7xDIVIz
🏆 #UEL
Fırtına kritik virajda
UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor bugün sahasında Fransa’nın Monaco takımını ağırlayacak. Gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen bordo-mavili takımda tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak.
Gruptaki ilk maçında Ferencvaros’a Macaristan’da 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda Monaco’ya 2-1 kaybetmişti.
Trabzonspor’da Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz’ün tedavileri sürürken, kırmızı kart cezalısı Maxi Gomez ise forma giyemeyecek. Kas spazmı geçiren Trezeguet ile kasık ağrısı bulunan Abdülkadir Ömür dünkü idmana katılmazken durumları bugün belli olacak.
İçeride geçit yok
Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa kupaları olmak üzere 390 gündür evinde yenilmiyor. Karadeniz ekibi sahasındaki en son yenilgisini UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İtalya ekibi Roma karşısında 2-1’lik sonuçla almıştı. Bordo-mavili takım söz konusu dönemden sonra ligde oynadığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, Avrupa’da ise 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Fırtına, seyircisi önünde yeni bir galibiyet hedefliyor.
Trabzonspor-Monaco maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
- SAAT: 22.00
- YAYIN: Exxen
- HAKEM: Jakob Kehlet (Danimarka)
- TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Trezeguet (Djaniny), Bardhi, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok
- TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
- MONACO: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Camara, Fofana, Diatta, Golovin, Yedder, Embolo
- TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement
🔥 Biz hep beraber güçlüyüz. 💪
🗓️ 13.10.2022
🕙 22.00#FırtınaZamanı | #TSvMON | #UEL pic.twitter.com/h7GD5fvP3r
🔥 Biz hep beraber güçlüyüz. 💪
Başakşehir'in konuğu Rigas
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. haftasında Başakşehir, bugün Letonya temsilcisi Rigas Skola’yı kendi sahasında ağırlayacak. Grupta oynadığı 7 puanla lider durumda bulunan turuncu-lacivertliler, rakibini yenerek son 16 turu yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
Son 16’ya kalma adına çok önemli bir maç oynayacaklarını belirten Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “İlk maçtan da çıkaracağımız tecrübeler var. Kazanıp gruptaki elimizi çok daha sağlam hale getirmek istiyoruz. Gruptan birinci olarak çıkmayı istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz ve kalitemiz var” ifadelerini kullandı.
Başakşehir-Rigas maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- STAT: Başakşehir
- SAAT: 19.45
- YAYIN: Exxen, TV 8,5
- HAKEM: Philip Farrugia (Malta)
- BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer, Ndayishimiye,Touba, Hasan Ali, Biglia, Aleksic, Berkay, Traore, Chouiar, Okaka
- TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
- RİGAS SKOLA: Steinbors, Mares, Jatta, Lipuscek, Vlalukin, Dubra, Deocleciano, Saric, Diomande, Varslavans, Friesenbichler
- TEKNİK DİREKTÖR: Viktors Morozs
⚽ MAÇ GÜNÜ I #IBFKvRFS
🆚 @RFSDaily
🏆 Uefa Konferans Ligi A Grubu
🏟️ https://t.co/k0b6jkXoGu……
🕗 19:45#ThisIsIstanbul pic.twitter.com/Ri9iyzKSyt
⚽ MAÇ GÜNÜ I #IBFKvRFS
Sivasspor deplasmanda avantaj peşinde
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Sivasspor, bugün Kosova’da Ballkani’ye konuk olacak. Rakibini yenip grupta puanını 7’ye çıkartmak isteyen kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları süren Ziya Erdal, James, Ahmed Musa, Camara ile Ulvestad oynamayacak.
Kosova’dan puan veya puanlarla dönmeyi planladıklarını söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Ballkani grupta güçlü takımlar arasında. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok ama kolay bir maç olmayacağını biliyoruz” dedi.
Çalımbay, Anadolu takımlarının iki kulvarda mücadele etmesinin zorluğuna da dikkati çekti.
Ballkani-Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- STAT: Fadil Vokrri
- SAAT: 22.00
- YAYIN: Exxen, TV 8,5
- HAKEM: Manuel Schuettengruber (Avusturya)
- BALLKANİ: Frasheri, Armend, Bekteshi, Dellova, Rrhamani, Sinani, Jashanica, Emerllahu, Korenica, Gripschi, Krasniqi
- TEKNİK DİREKTÖR: Ilir Daja
- SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Appindangoye, Uğur, Charisis, Keita, Erdoğan, Sabia, Gradel, Yatabare
- TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
⚽️ UECL 4. Hafta
🆚 Ballkani
🗓 13 Ekim Perşembe
🕙 22.00
🏟️ Fadil Vokrri Stadyumu
📺 EXXEN - TV 8.5 #UECL pic.twitter.com/Nw57zbxSB3
⚽️ UECL 4. Hafta