Ahmet Ağaoğlu 'dalya' diyecek

Halen görevine devam eden Ağaoğlu’nun geride kalan 1054 günlük görev sürecinde ligde 99 maça çıkan bordo-mavililer, 53 galibiyet, 27 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken, buna karşılık 213 puan topladı. Pazar günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan bordo-mavililerde başkan Ağaoğlu, bu mücadele ile birlikte kulübün başında ligdeki 100. maçına ulaşacak.

Bordo-mavili futbolcuların Fenerbahçe maçını kazanarak, Ahmet Ağaoğlu’na dalya hediyesi vermek istedikleri öğrenildi. 2017-18 sezonunun son haftasında göreve soyunan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 2018- 19 sezonunu 4., 2019-20 sezonunu ikinci tamamlarken, bu sezon ise geride kalan 25 maç sonunda 38 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, Ağaoğlu döneminde bir Süper Kupa ve bir de Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirdi.

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Bakasetas boş geçmiyor

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Akyazı’da çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Bordo-mavililerin sahasında oynadığı Denizlispor ve Gaziantep FK mücadelelerinde Yunan oyuncu, takımına galibiyeti getiren golleri atmıştı. Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada gol bulması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak.

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