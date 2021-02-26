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Ahmet Ağaoğlu 'dalya' diyecek

Trabzonspor’da 8 Nisan 2018’de başkanlık görevine seçilen Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe karşılaşmasıyla ligde 100. maçına ulaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Halen görevine devam eden Ağaoğlu’nun geride kalan 1054 günlük görev sürecinde ligde 99 maça çıkan bordo-mavililer, 53 galibiyet, 27 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken, buna karşılık 213 puan topladı. Pazar günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan bordo-mavililerde başkan Ağaoğlu, bu mücadele ile birlikte kulübün başında ligdeki 100. maçına ulaşacak.

Bordo-mavili futbolcuların Fenerbahçe maçını kazanarak, Ahmet Ağaoğlu’na dalya hediyesi vermek istedikleri öğrenildi. 2017-18 sezonunun son haftasında göreve soyunan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzonspor 2018- 19 sezonunu 4., 2019-20 sezonunu ikinci tamamlarken, bu sezon ise geride kalan 25 maç sonunda 38 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, Ağaoğlu döneminde bir Süper Kupa ve bir de Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirdi.

  • Bakasetas boş geçmiyor
  • Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Akyazı’da çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Bordo-mavililerin sahasında oynadığı Denizlispor ve Gaziantep FK mücadelelerinde Yunan oyuncu, takımına galibiyeti getiren golleri atmıştı. Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada gol bulması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak.

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