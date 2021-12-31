Spor Ahmet Ağaoğlu "Rehavete kapılmak yok"
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Ahmet Ağaoğlu: "Rehavete kapılmak yok"

Süper Ligde ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu, önlerinde daha zor bir sürecin olduğuna dikkat çekerek, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Başkan Ağaoğlu, son düdüğe kadar camianın bütünlüğünü koruması gerektiğine vurgu yaptı.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu: Rehavete kapılmak yok
Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiaya seslenerek oluşturulmaya çalışılan algılara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Herkese çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten başkan Ağaoğlu, “Şimdiden ‘Yüzde 90 Trabzonspor şampiyon’ algısı yapılmaya başlandı. Sakın ha! Ligin son maçı oynanmadan, hakemin son düdüğü çalmadan şampiyon belli olmaz. Arada puan farkı olabilir ama geride daha 19 maç var. Geçmişte bunu yaptılar ama bugün Trabzonspor camiası o noktada değil. Sporun ruhunu etik ve ahlak kurallarını bütünleştiği bir Trabzonspor ile karşı karşıyalar” diye konuştu.

"Ciddiyet korunmalı"

Sezonun ikinci yarısındaki maçların tamamında da aynı ciddiyet, heyecan ve disiplinle oynamaları gerektiğine dikkat çekti.

“Trabzonspor şampiyon” diyenlerin öncelikli olarak diğer takımlara ve taraftarlara saygısızlık yaptığını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, “Bu Trabzonspor’u erken havaya sokma algısından başka bir şey değildir. Biz sadece önümüze bakıyoruz, hocamız ‘sadece 1 maç kazandık’ diyor. Ben de ‘3 puan ve 2 milyon 750 bin lira kazandık’ diyorum ekonomik bakış açısıyla. Puan kayıpları da maç kayıpları da olabilir. Hiçbir şey kaybetmiş sayılmayız” dedi.

"Camia kenetlenmeli"

Taraftara ve camiaya seslenen Ahmet Ağaoğlu, “Şampiyonluğa giden Trabzonspor’da herkese büyük iş düşüyor” dedi.

Taraftarların 13. adam olarak tribünlerde tek boş koltuk kalmadan takımı ateşlemesini isteyen Ağaoğlu, “O enerjiyi hocamıza ve oyuncularımıza verilmesini rica ediyorum. Yaşadığımız süreci düşünerek ileriye doğru baktığımızda ikinci yarıda çok daha zorlu bir dönemin içerisine giriyoruz. Bu mücadelede en büyük gücümüz ve enerjimiz camiamızın ve taraftarımızın desteği olacaktır. Kendilerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

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