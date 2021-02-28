Spor Ahmet Ağaoğlu Uzaydan inceleseniz bile penaltı
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Ahmet Ağaoğlu: Uzaydan inceleseniz bile penaltı

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları hakkında konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 76. dakikada Pelkas'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karşılaşmanın hakemi olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun hatalı kararlar verdiğini söyledi.

"Çekmediğimiz kalmadı"

Ağaoğlu, "Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu'dan çekmediğimiz kalmadı. Dış faktörlerin maç sonucuna etki etmesi hoş bir şey değil. Kötü oyun bizim problemimiz. Biz kendi problemlerimizi çözeriz. Bu kadar önemli bir maçta hakemin vermiş olduğu kararları da masumane bir hata olarak görmek de saflığın biraz ötesine geçer" ifadelerini kullandı.

  • "Uzaydan inceleseniz bile penaltı"
  • Fenerbahçeli futbolcu Valencia'nın, Trabzonspor oyuncu Bakasetas'a yaptığı müdahalenin net bir şekilde penaltı olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz çok net bir şekilde sarı kart ve penaltı" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Yaşar Kemal Uğurlu'dan çekmediğimiz kalmadı
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Ahmet Ağaoğlu: Yaşar Kemal Uğurlu'dan çekmediğimiz kalmadı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

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