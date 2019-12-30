Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması: Ayrılığı kafasına koymuştu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrılmasıyla ilgili, "Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış. Özellikle puan kayıplarından sonra ciddi şekilde etkilenen yapısı vardı. Ayrılmayı kafasına koymuştu" dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'de ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan bordo-mavili kulüpte teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesi feshedildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu yaşanan ayrılığın perde arkasını anlattı.
TRT Spor'a bağlanan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Eleştiriyi kendi üzerine almış"
"Kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun sorumlusu benim diyordum. Eleştirileceksem ben eleştirileceğim. Yaşanan her şeyin sorumluluğunu üzerime alan birisiyim. Konyaspor maçından sonra oynanan oyundan memnun olmadığımı söyledim. Oyun karakterinin Trabzonspor ile örtüşmediğini söyledim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış. 'Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım' ifadelerini kullandı. Duygusal olarak böyle şeylerin içerisine girebiliyor. Özellikle puan kayıplarından sonra ciddi şekilde etkilenen yapısı vardı. Ayrılmayı kafasına koymuştu. Karşılıklı olarak anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör konusunda bilgi kirliliği var."
"Herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil"
"Yok Şota hoca ile anlaşıldı, filan hoca ile anlaşıldı. Bilgi kirliliği var. Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil. Şu ana kadar hiç kimseyle de görüşmedik"
"Sosa'nın teknik heyette olmasını istiyoruz"
"Jose Sosa'nın kulüpte kalıp ilerde teknik heyette yer almasını istiyoruz. Kimsenin hiçbir endişesi olmasın, bu mücadele kaldığı yerden devam edecek."
"Başkanlığı yerine getiremedi' dedi"
"Hayal kırıklığı var. Her türlü olumsuzluğun sorumluluğunu üzerine alan birinin eleştirisini hocamızın kendi üzerine alarak 'Başkanı, başkanlığı yerine getiremedi' dedi. Canım acıdı. Kulübün doğruları kişilerin doğrularının her zaman üzerinde gelir. Sizden bu kulübü doğru düzgün yönetmeyi bekleyen bir camia var. İçiniz kan ağlasa da bunun sorumluluğunu yerine getirmek zorundasınız."
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