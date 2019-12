Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması: Ayrılığı kafasına koymuştu

Süper Lig'de ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan bordo-mavili kulüpte teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesi feshedildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu yaşanan ayrılığın perde arkasını anlattı.

TRT Spor'a bağlanan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Eleştiriyi kendi üzerine almış"

"Kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun sorumlusu benim diyordum. Eleştirileceksem ben eleştirileceğim. Yaşanan her şeyin sorumluluğunu üzerime alan birisiyim. Konyaspor maçından sonra oynanan oyundan memnun olmadığımı söyledim. Oyun karakterinin Trabzonspor ile örtüşmediğini söyledim. Yanlış taktiğin de, pas hatasının da, yönetimsel yanlışın da sorumlusu benim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış. 'Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım' ifadelerini kullandı. Duygusal olarak böyle şeylerin içerisine girebiliyor. Özellikle puan kayıplarından sonra ciddi şekilde etkilenen yapısı vardı. Ayrılmayı kafasına koymuştu. Karşılıklı olarak anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık. Yeni teknik direktör konusunda bilgi kirliliği var."

"Herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil"

"Yok Şota hoca ile anlaşıldı, filan hoca ile anlaşıldı. Bilgi kirliliği var. Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil. Şu ana kadar hiç kimseyle de görüşmedik"

"Sosa'nın teknik heyette olmasını istiyoruz"

"Jose Sosa'nın kulüpte kalıp ilerde teknik heyette yer almasını istiyoruz. Kimsenin hiçbir endişesi olmasın, bu mücadele kaldığı yerden devam edecek."

"Başkanlığı yerine getiremedi' dedi"





"Hayal kırıklığı var. Her türlü olumsuzluğun sorumluluğunu üzerine alan birinin eleştirisini hocamızın kendi üzerine alarak 'Başkanı, başkanlığı yerine getiremedi' dedi. Canım acıdı. Kulübün doğruları kişilerin doğrularının her zaman üzerinde gelir. Sizden bu kulübü doğru düzgün yönetmeyi bekleyen bir camia var. İçiniz kan ağlasa da bunun sorumluluğunu yerine getirmek zorundasınız."





Trabzonspor'da Ünal Karaman depremi: Yollar resmen ayrıldı Süper Ligde ilk yarıyı 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.Deplasmanda oynanan ve bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı Konyaspor maçından sonra takımın oyunu ile ilgili olumsuz ifadeler kullanan Başkan Ahmet Ağaoğlu’na son oynanan Kayserispor maçından sonra cevap veren Karaman, bu açıklamalarıyla birlikte köprüleri attı. İstifa etmeyi düşünen ve bunu yardımcıları ile paylaşan Karaman, dün tesislerdeki odasını boşaltarak çalışanlarla vedalaştı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın zor şartlar altında mücadele etmelerine rağmen başkan ve yönetim kurulunun oynanan futbolu eleştirmesi ve gizliden teknik adam aradığı iddiaları üzerine ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdiTrabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir."“GİDİP DE DÖNMEMEK VAR...”Teknik direktör Ünal Karaman, son oynanan Kayserispor galibiyeti sonrası görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine ise “Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, ‘gidip de dönmemek, gelip de görmemek var’. Bunlar her dönemde olabilir” ifadelerini kullanmıştı.AĞAOĞLU’NUN ELEŞTİRİSİNE YANITÜnal Karaman, Konyaspor maçı sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu’nun oynanan futbolu eleştirmesine yönelik soruya, “Elbetteki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan’la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz” cevabını vermişti. Geçen dönem sıkıntılı ortamdan alınmış bir Trabzonspor’un olduğunu da ifade eden Karaman, sözlerine şöyle devam etmişti:“Her biri sıkıntılı bu ortam içerisinde ‘hocam nasıl kurtarırız, sen de bu camianın çocuğusun, gel bizimle beraber elini değil kafanı, gövdeni koy’ dedikleri bir ortamda geldik biz. Eğer biz başarı yaşadık da bir noktaya çıkarmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım. Bu zorluklar ve samimiyet içerisinde insanlar mücadele etmeye çalışırken siz hala ‘savunmadan çıkarken top kaybediyoruz, bizim oyunumuz bu değil’ derseniz bizim sırtımızı dayayacağımız nokta içerisinde zaman zaman sırtımızı boşluğa bırakmış olabilirsiniz. Şayet ‘Trabzonsporluyuz’ diyorsanız. ‘Trabzonsporlu değiliz’ diyorsanız zaten konuşacak çok fazla bir şeyimiz yok.”"Eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım."─Ünal Karaman pic.twitter.com/uGsunWjrKI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2019 Taraftardan hocalarına destekTrabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman’ın ayrıldığı haberleri üzerine bordo-mavili taraftarlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplandı. Tesis önünde buluşan taraftarlar, Karaman’a destek olurken yönetime karşı sert tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar bir yöneticinin dışarıya gelerek açıklama yapmasını istedi. Taraftar sayısının giderek artması üzerine Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper de tesislere gitti. Çok sayıda polis ile geniş güvenlik önlemi alındı. Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Ünal Karaman’ı yalnız bırakmayacaklarını açıkladı. Bordo-mavili taraftarlar ayrıca Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrasında sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek mesajları göndererek “Ünal Hocam Yanındayız” hashtag’i ile Twitter’da Türkiye gündemine girdi. Trabzonsporlu yöneticiler bir açıklama yapmazken, telefonlarını kapatarak sessiz kalmayı tercih etti.Trabzonspor tesisleri önünde toplanan bordo mavili taraftarların Ünal Karaman için söylediği beste:"Oy yiğidim oy civanımTüketme umutlarınıZalimlerin tahtlarınıYıkamazsan ona yanarım" pic.twitter.com/HXWkLHk9WF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2019 Son 9 sezonun en iyisi olmuştuSüper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, puan olarak son yılların en iyi ilk yarı performansına imza attı. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. , 2012-2013’de 24 puanla 7. , 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. , 2014-2015’de ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı. Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. , 2016-2017’de 21 puanla 12. , 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. , 2018-2019’da ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi. Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı tamamladı.Trabzonspor taraftarı teknik direktörleri Ünal Karaman'a #ÜnalHocamYanındayız etiketiyle destek çıkıyor. pic.twitter.com/eauyAgVafi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Aralık 2019 Karaman geçen sezonu aştıTrabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, geçen sezonki başarısını da aştı. Bordo-mavililer, geçen sezon ilk yarıyı 29 puanla kapatırken, bu sezon 3 puan daha fazla elde ederek 32 puan topladı. Trabzonspor, ilk yarıda iç sahada 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puanla ligin en başarılı takımlarından biri oldu. Trabzonspor, bu sezon ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı. Deplasmanda Fenerbahçe ile sahasında da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ı ise evinde 4-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor’da, 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş’in ardından 7’si yerli, 2’si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Bu çalıştırıcılar arasında teknik direktör Ünal Karaman, bordo-mavili takımı zirveye taşıyan antrenör oldu.PORTRE | #ÜnalKaraman ────────────Fransızlar 'esmer çocuk' olarak bilir ama o aslında hilal bıyıklı Ünal’dır… Hocanın değerli görüldüğü konulardan bir tanesi de vatan sevgisidir… pic.twitter.com/acsjtjMfUk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Ekim 2019