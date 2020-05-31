Ahmet Nur Çebi: Avrupa önündeki engel şimdilik kaldırıldı

Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çebi'nin konuşmasından satır başları şöyle;
"Kulübümüzü ayakta tutmayı başardık"
- "Merakla beklenen 10 yıllık denetimle ilgili yapılan çalışma, pandemi nedeniyle birkaç ay sarkmıştır. Ağustos ayında yapacağımız genel kurulumuzda bununla ilgili raporlar sunulacaktır. Gelirlerimiz, bankalar tarafından kredi borçlarımıza sayılmaktadır. Bunların dışında bulmamız gereken 780 milyon TL’ye karşılık bulabildiğimiz 380 milyon TL ile bugüne kadar kulübümüzü ayakta tutmayı başardık."
"Avrupa’ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırıldı"
- "Göreve geldiğimiz ekim ayının son on gününde, hızlıca 120 milyon TL bulunarak ödemeler yapılmış, temiz kağıdı alınmış ve Avrupa’ya gitmemizin önündeki engel şimdilik kaldırılmıştır."
"Geriden gelen personel maaş ödemelerinin ancak bir ayını kapattık"
- "Eski yönetim döneminden kalan üç-dört ay geriden gelen personel maaş ödemelerinin ancak bir ayını kapatmış bulunuyoruz. Çalışanlarımıza bu konuda bizlere göstermiş oldukları anlayış nedeniyle candan teşekkür ediyorum."
"Salgın Beşiktaş’a ağır bir yük yükleyecek"
- "Covid-19 salgınından dolayı 2,5 aylık süreçte 166 milyon TL gelirden mahrum kaldık. Kaybımızın yüzde 70’in üstünde olmasını beklemekteyiz. Mücadelemiz bu rakamları biraz daha aşağı çekmek için. Covid-19’un Beşiktaş’a ağır bir yük yükleyeceği görülmektedir."
"UEFA’ya cezalar ödediğimizi şaşırarak öğrendik"
- "Vodafone Park’ta UEFA standartlarına aykırı ses ve led düzeni olduğunu ve bu nedenle sürekli UEFA’ya cezalar ödediğimizi şaşırarak öğrendik. Bu durumu öğrendiğimiz andan itibaren UEFA standartlarına ulaşılması adına icra kurulunun yapmış olduğu ihaleler sonuçlandı."
"Akatlar'ı Beşiktaş'a yeniden kazandırdık"
- "Akatlar No:1903 Sosyal Tesisi, geldiğimiz günün ertesi kiraları ödenmediği için mühürlenmişti. Kısa zamanda bu mekanı Beşiktaş’a kazandırdık. Pandemi nedeniyle tadilat işleri uzadı. Salgın sonrasında bu tesiste bir araya geleceğimizi müjdelemek istiyorum."
"Ayakta maç seyretme dönemini başlatmış olacağız"
- "Kale arkasında ayakta maç seyretme isteğinde bulunan taraftarlarımızın isteğini teknik olarak analiz ettik ve Gençlik ve Spor Bakanımıza arz ettik. Sonucu beklemekteyiz. Pandeminin bitip futbolun taraftarla oynanacağı zamana gelindiğinde ayakta maç seyretme dönemini başlatmış olacağız. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde üç antrenman sahamız var. Göreve geldiğimizde bir sahada çalışma yapılabiliyordu. İkinci sahanın bakımı tarafımızca başlatıldı ve tamamlandı. Altyapıdaki futbolcularımızın faydalanabileceği üçüncü saha için çalışmalar başlatıldı."
"Sergen Yalçın’ın motivasyonunun en üst noktada"
- "Sergen Yalçın hocamız yaratmak istediğimiz sistemde en büyük şansımız. Kendisi altyapıdan gelerek şampiyon olmuş bir sporcu. Sergen Yalçın’ın motivasyonunun en üst noktada olduğunu görmekteyiz. Geldiğimizde 13. sırada olan takımımız şu anda beşinci sırada. Sezon sonunda daha yukarıda olmayı hedefliyoruz. Bu da bizim futbol takımımıza verdiğimiz önemi gösteriyor."
"Futbolculara görüşme yapacağımızı bildirdik"
- "Futbolcularımızdan pandemi sürecinin yarattığı ve yaratacağı sıkıntılar konusunda destek istedik. Yeni dönemdeki bütçemizin daha makul olması adına, futbolcularımızla yola devam etme isteğimizle beraber görüşmelerimizi yapacağımızı kendilerine ilettik. Her birinin bu konuda samimi ve istekli olacağına inancım sonsuz."
"Hasic'i A Takım'da değerlendirmek istiyoruz"
- "Transferler yapılırken acele edilmemeli, özenli araştırmalar yapılmalı. Transfer edilecek futbolcunun faydalı olmaması halinde kulübümüze büyük maddi zarar vereceğini gördük. Bunların tecrübesini yaşamış bir yönetici olarak bugün başkanlık yaptığım kulübümüzde yaşadığım bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Futbolcumuz Ajdin Hasic, şu anda Ümraniyespor’da kiralık olarak oynuyor. En kısa zamanda kendisini A Takımımızda değerlendirmek istiyoruz. Hasic’i sportif başarıda destek ve ekonomik olarak bize fayda sağlayabilecek bir sporcu olarak görüyoruz. Acele transfer olmamalı, pazarlıklar çok sağlıklı yapılmalı. 2 milyon euroya atılan imzaya rağmen, Hasic’in ve ailesinin bize destek vermesi, kendileriyle günlerce pazarlık yaparak bu bedeli 1 milyon euroya çekmiş olmamızın da çok önemli olduğu hususunu dikkatinize sunuyorum."
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün geleceğine dair önemli mesajlar verdi
🤔Borç
✅UEFA
👎Gelir
🔜Sponsor
⤴Altyapı
🧐Scouting pic.twitter.com/nDXCZzmAgR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün geleceğine dair önemli mesajlar verdi
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