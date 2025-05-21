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Ahmet Örken ve Ege Erülkü’den gümüş madalya

Ahmet Örken ve Ege Erülkü’den gümüş madalya

16:5321/05/2025, Çarşamba
DHA
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Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda Ahmet Örken ve Ege Erülkü gümüş madalya kazandı.

BCU tarafından organize edilen ve Romanya’nın Bacau kentinde başlayan 2025 Balkan Yol Şampiyonası bugün bireysel zamana karşı (ITT) yarışlarıyla start aldı. UCI ve BCU kurallarına göre 6 farklı kategoride düzenlenen şampiyonada, Türk Milli Takımı ilk günde önemli başarılara imza attı.


Elit Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcumuz Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda etkileyici bir performans sergileyerek yarışı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Ahmet Örken, güçlü rakipleri karşısında elde ettiği bu dereceyle formda olduğunu bir kez daha gösterdi.


Günün bir diğer başarısı ise U19 Erkekler kategorisinden geldi. Genç milli sporcu Ege Erülkü, 25 kilometrelik parkurda sergilediği güçlü sürüşle ikinci sırayı alarak bronz madalya kazandı. Ege’nin bu başarısı, gençlerde Türkiye’nin gelecekteki umut vadeden isimlerinden biri olduğunu gözler önüne serdi.


Şampiyonanın ilk gününde U17, U19, Elit Kadın ve Erkek kategorilerinde toplam altı yarış koşulurken, Türkiye tüm yaş gruplarında yer aldığı güçlü kadrosuyla dikkat çekti.


Balkan Yol Şampiyonası, 23 Mayıs’a kadar yol yarışlarıyla devam edecek. Türk Milli Takımı kalan etaplarda da madalya hedefiyle mücadele edecek.




#Balkan Bisiklet Birliği
#Balkan Yol Şampiyonası
#Ahmet Örken
#Ege Erülkü
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