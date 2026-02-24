Yeni Şafak
Ahmetcan Kaplan'dan transfer itirafı: Türkiye’den teklif aldım

Ahmetcan Kaplan'dan transfer itirafı: Türkiye’den teklif aldım

14:3824/02/2026, Salı
IHA
Ahmetcan Kaplan, NEC Nijmegen formasıyla 23 maça çıkıp 2 gol attı.
Hollanda ekibi NEC Nijmegen’de forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, Türkiye’den transfer teklifi aldığını ancak önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu için bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Bonservisi Hollanda ekibi Ajax’ta bulunan ve yine bir başka Eredivisie takımı NEC Nijmegen’de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, bu sezonki performansından kariyer hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.


"Tüm maçlarda oynayıp kendimi kanıtlamak istiyorum"

Bu sezon Eredivisie’de 19 mücadelede top koşturan ve 1 gol kaydeden Ahmetcan, sözlerine hem kendi hem de takım performansını değerlendirerek başladı. 23 yaşındaki futbolcu, "Özellikle takım olarak çok iyi işler yapıyoruz. Kendi performansım hakkımda daha da iyi olabilirim diye düşünüyorum. Ama bu zaman kadar iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Tüm maçlarda oynayıp kendimi kanıtlamak istiyorum. Takım olarak ise Hollanda Kupası’nı kazanma hedefimiz var" ifadelerini kullandı.


"Bu kadar iyi performans göstereceğimizi düşünmüyordum"

Milli oyuncu, sezon başında NEC Nijmegen ile bu kadar iyi performans göstereceklerini düşünmediğini ancak bunu tersine çevirdiklerini belirtti. Ahmetcan Kaplan, "Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi performans göstereceğimizi düşünmüyordum. Ama takıma katıldıktan sonra bu takımın çok iyi isler başarabileceğini gördüm. Bu da puan tablosunda belli oluyor. Ligde 3.’yüz ve kupada da yar final oynuyoruz" şeklinde konuştu.


"Önceliğim her zaman Avrupa’da kalmak"

Nasıl bir kariyer planlaması yaptığına dair gelen bir soruya ise Ahmetcan, "Önceliğim her zaman Avrupa’da kalmak. Burada bir şeyler başarmak. Formasını giydiğim takımda tüm sezon oynamak. Sonrasında gerisinin de geleceğini düşünüyorum" cevabını verdi.


"Saha içinde daha çok taktiksel ve fiziğe dayalı oyun oynuyoruz"

Ahmetcan Kaplan, Avrupa’da futbol oynamanın saha içi ve dışında kendisine neler kattığına dair de, "Saha içinde daha çok taktiksel ve fiziğe dayalı oyun oynuyoruz. Özellikle antrenmanlardan sonra fitness yapıyoruz. Saha dışında ise yeni bir kültür, yeni bir ülke, bir nevi hayatı öğreniyorsun demiş olsam yanılmam" değerlendirmesinde bulundu.


"Trabzonspor’un maçlarını izliyorum"

Süper Lig’in kalitesinin her geçen sene daha da artığına dikkat çeken ay-yıldızlı futbolcu, eski takımı Trabzonspor’un maçlarını da takip ettiğine değindi. Başarılı futbolcu, "Evet, Trabzonspor maçlarını fırsat buldukça izliyorum. Fatih Tekke hoca ile iyi bir ivme yakaladılar. Çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum" dedi.

Ahmetcan, Süper Lig ile Avrupa ligleri arasındaki farkları ise, "Bence antrenman ve maç temposu. Burada daha ağır antrenmanlar yapıyoruz. Maçlarda da tempo sürekli yüksek" cümleleriyle anlattı.


"Türkiye’den transfer telifi aldım"

Ahmetcan Kaplan, ‘Son dönemde Türkiye’den transfer teklifi aldın mı?’ sorusunu da, "Evet aldım. Ama Avrupa’da kalmak istediğim için olumsuz baktım" diye cevaplandırdı.






