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Ajax - Beşiktaş | Canlı izle - Canlı sonuç

Ajax - Beşiktaş | Canlı izle - Canlı sonuç

20:3126/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ajax - Beşiktaş
Ajax - Beşiktaş

Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ajax-Beşiktaş maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor.


Johan Cruyff Arena'da oynanacak olan karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.


Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak.


Siyah-beyazlılar, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı. Van Bronckhorst'un öğrencileri bugün galip gelerek kötü istatistiği sonlandırmak istiyor.


Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor. Ajax'ta Baas, Berghuis ve Mannsverk sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.


AJAX - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Ahmetcan, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Weghorst.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.


AJAX - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Ajax - Beşiktaş maçını canlı izlemek için


AJAX - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


AVRUPA LİGİ 1. HAFTA SONUÇLARI


#Beşiktaş
#Ajax
#Avrupa Ligi

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