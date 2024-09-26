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Kartal Hollanda'da ağır yaralı: Beşiktaş deplasmanda Ajax'a farklı mağlup oldu |ÖZET

Kartal Hollanda'da ağır yaralı: Beşiktaş deplasmanda Ajax'a farklı mağlup oldu |ÖZET

23:5126/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş lig etabına kötü başladı.
Beşiktaş lig etabına kötü başladı.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fitz-Jim, 51. 73. dakikada Godts (2) ve 55. dakikada Taylor attı. Ajax-Beşiktaş maçının özetine ve Avrupa Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.


Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fitz-Jim, 51. 73. dakikada Godts (2) ve 55. dakikada Taylor attı.


Siyah-beyazlılar karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.


Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 7 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.


Siyah-beyazlılar ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.


AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU


AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Ajax - Beşiktaş maçının özetini izlemek için


AVRUPA LİGİ 1. HAFTA SONUÇLARI


#Beşiktaş
#Ajax
#Avrupa Ligi

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