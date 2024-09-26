Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fitz-Jim, 51. 73. dakikada Godts (2) ve 55. dakikada Taylor attı. Ajax-Beşiktaş maçının özetine ve Avrupa Ligi sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 mağlup oldu.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fitz-Jim, 51. 73. dakikada Godts (2) ve 55. dakikada Taylor attı.
Siyah-beyazlılar karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.
Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 7 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.