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Ronaldo durmuyor, Al Nassr kazanıyor

Ronaldo durmuyor, Al Nassr kazanıyor

14:0121/09/2024, Saturday
G: 21/09/2024, Saturday
Yeni Şafak
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Al Ettifaq 0-3 Al Nassr Maç Özeti
Al Ettifaq 0-3 Al Nassr Maç Özeti

Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaştı. Maç Al Nassr’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri dakika 33’ Cristiano Ronaldo (pen.), 56’ Salem Al Najdi ve 70’ Anderson Talisca’dan geldi. Al Nassr bu sonuçla 2. galibiyetini alarak ligde 8 puanla 4. sıraya yerleşti. Al Ettifaq - Al Nassr maç özeti haberimizde.

Al Nassr, Arabistan Pro Lig 4. haftasında deplasmanda Al Ettifaq’a konuk oldu. Anderson Talisca, Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo ikilisi Al Nassr’a galibiyet getirdi. Adı Süper Lig ekipleriyle anılan Mane maçta 2 asist kaydetti. Anderson Talisca ve Ronaldo 1’er gol kaydetti. Al Ettifaq - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

AL ETTİFAQ - AL NASSR MAÇ ÖZETİ

Al Ettifaq - Al Nassr maç özetini izlemek için

AL ETTİFAQ - AL NASSR MAÇ SONUCU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI







#Al Nassr
#Al Ettifaq
#Cristiano Ronaldo
#Talisca
#Sadio Mane

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