Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaştı. Maç Al Nassr’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri dakika 33’ Cristiano Ronaldo (pen.), 56’ Salem Al Najdi ve 70’ Anderson Talisca’dan geldi. Al Nassr bu sonuçla 2. galibiyetini alarak ligde 8 puanla 4. sıraya yerleşti. Al Ettifaq - Al Nassr maç özeti haberimizde.
Al Nassr, Arabistan Pro Lig 4. haftasında deplasmanda Al Ettifaq’a konuk oldu. Anderson Talisca, Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo ikilisi Al Nassr’a galibiyet getirdi. Adı Süper Lig ekipleriyle anılan Mane maçta 2 asist kaydetti. Anderson Talisca ve Ronaldo 1’er gol kaydetti. Al Ettifaq - Al Nassr maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.