EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Al Ettifaq - Al Nassr hangi kanalda, saat kaçta? Al Ettifaq - Al Nassr maçı CANLI izle || Suudi Arabistan Pro Lig 4. hafta

Al Ettifaq - Al Nassr hangi kanalda, saat kaçta? Al Ettifaq - Al Nassr maçı CANLI izle || Suudi Arabistan Pro Lig 4. hafta

10:1820/09/2024, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr bu akşam deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşıyor.
Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr bu akşam deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşıyor.

Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr bu akşam deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşıyor. Lige 3’te 3 ile başlayan Al Ettifaq zorlu rakibi karşısında galibiyet alarak serisini devam ettirmek istiyor. Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ise geçen hafta kaybettiği puanı telafi etmek istiyor. Peki, Al Ettifaq - Al Nassr hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Al Ettifaq - Al Nassr maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Ettifaq’a konuk olacak. 39. randevuya çıkacak iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr 18 galibiyet elde etti. 10 maç berabere biterken 10 maç ise Al Ettifaq’ın galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Al Ettifaq - Al Nassr hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar.

AL ETTİFAQ - AL NASSR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Al Ettifaq - Al Nassr maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
tabii
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL ETTİFAQ - AL NASSR CANLI İZLE

Al Ettifaq - Al Nassr maçını canlı izlemek için

AL ETTİFAQ - AL NASSR CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI






#Al Ettifaq
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı mı? ÖSYM 2024 KPSS önlisans branş bazında sıralama listesi