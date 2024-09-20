Al Ettifaq - Al Nassr hangi kanalda, saat kaçta? Al Ettifaq - Al Nassr maçı CANLI izle || Suudi Arabistan Pro Lig 4. hafta

Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr bu akşam deplasmanda Al Ettifaq ile karşılaşıyor. Lige 3’te 3 ile başlayan Al Ettifaq zorlu rakibi karşısında galibiyet alarak serisini devam ettirmek istiyor. Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ise geçen hafta kaybettiği puanı telafi etmek istiyor. Peki, Al Ettifaq - Al Nassr hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Al Ettifaq - Al Nassr maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Ettifaq’a konuk olacak. 39. randevuya çıkacak iki takım arasında oynanan maçlarda Al Nassr 18 galibiyet elde etti. 10 maç berabere biterken 10 maç ise Al Ettifaq’ın galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Al Ettifaq - Al Nassr hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar.