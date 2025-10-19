Alanyaspor, Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve rakibinin yenilmezlik serisine son verdi. Üç puanı getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golü 83. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.
İzmir ekibi bu mağlubiyetin ardından ligdeki ilk yenilgisini yaşadı ve 16 puanla 4. sıraya geriledi. Alanyaspor puanını 13 yaparak 8. sıraya yükseldi.
8’inci dakikada Göztepe'nin sol taraftan gelişen atağında Cherni'nin ortaladığı topa ön direkte vuran Rhaldney'in şutu az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.
12’nci dakikada Corendon Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında İbrahim Kaya'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Maestro'nun yerden sert şutunu kaleci Lis güçlükle dışarı çeldi.
30’uncu dakikada Göztepe’nin sağ taraftan Efkan Bekiroğlu ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Furkan Bayır’ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran dışarı çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
51’inci dakikada Göztepe’nin sol taraftan gelişen atağında çaprazda topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bekiroğlu’nun gelişine şutunda top üstten dışarı çıktı.
68’inci dakikada Corendon Alanyaspor’un sol taraftan gelişen atağında Hwang topu savunma arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Topu süratle ceza sahası içerisine süren Ogundu’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
83’üncü dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan Hagi’nin pasıyla topla buluşan Mokouta’nın ceza sahası sağ çaprazdan içeri çevirdiği topu Göztepe savunmasından Taha Altıkardeş kesmek isterken meşin yuvarlak Ümit Akdağ’ın önünde kaldı. Akdağ’ın vurunda Taha’ya da çarpan top yön değiştirerek fileleri havalandırdı: 1-0.
Mücadele ev sahibi ekip Corendon Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.