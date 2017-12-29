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Alanyaspor başkanından Igor Tudor tepkisi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Alanyaspor'un başına geçeceği haberleri basında yer alan Igor Tudor için Akdeniz kulübünün başkanından flaş bir tepki geldi.

Haber Merkezi IHA
Igor Tudor, Galatasaray'daki görevine son verildikten sonra Hırvatistan'a dönmüştü.

Igor Tudor, Galatasaray'daki görevine son verildikten sonra Hırvatistan'a dönmüştü.

Fotoğraf: AA

Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray’daki görevine son verilen Teknik Direktör Igor Todur'un göreve geleceği iddialarına açıklık getirdi.

Çavuşoğlu, "Tudor benden randevu bile alamaz" dedi. Teknik Direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Igor Tudor'un takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı.

  • Bir haber sitesinin sosyal medyadaki ‘Tudor, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı’ başlıklı haberine resmi hesabından yorum yapan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz" ifadelerini kullandı.

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