Alanyaspor-Beşiktaş: 0-0

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış mücadelesinde son haftaların formda ekibi Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takımda net fırsatlar üretmekte zorlanırken ilk tehlike Beşiktaş'tan geldi. 25. dakikada Quaresma'nın pasında topla buluşan Adem Ljajic'in açısını kaleci Haydar iyi kapattı ve gole izin vermedi.

32. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın defansın arkasına sarktı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. Ev sahibi ekip ise Efecan Karaca ve Fernandes ile etkili olmaya çalıştı ancak skoru değiştirmeyi başaramadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Aytemiz Alanyaspor 47. dakikada gole çok yaklaştı. Fernandes'in sol kanattan içeriye gönderdiği topa vuruşuna yapan Cisse'nin şutunu Karius zorlukla çelmeyi başardı. İkinci yarının ortalarında Aytemiz Alanyaspor baskısını kırmayı başaran Beşiktaş oyunda dengeyi sağladı. Topla daha fazla oynayan taraf Beşiktaş olmasına rağmen pozisyonları üreten Aytemiz Alanyaspor oldu. Fernandes, Efecan Karaca ve Papiss Cisse ile etkili pozisyonlar yakalayan Aytemiz Alanyaspor son vuruşlarda başarılı olamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 25'e, Aytemiz Alanyaspor ise 16'ya yükseltti.