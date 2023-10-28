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Spor

Alanyaspor'da Ömer Erdoğan istifa etti

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 2-1 mağlup oldukları Sivasspor karşılaşması sonrası istifa ettiğini açıkladı. Erdoğan yapmış olduğu açıklamada, “Bu kan değişikliği kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

19:12 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:51 - 28/10/2023 Cumartesi
IHA
Ömer Erdoğan istifa etti

Ömer Erdoğan istifa etti

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı.


Sezon başından bu yana bu tür maçlar kaybettiklerini belirten Erdoğan, “Bir gerçek var, sezon başından beri şanssızlık mı, basiretsizlik mi, kısmetsizlik mi? Bu tür maçlar çok kaybettik. Bugün çok değer verdiğimiz bir maçtı, iyi hazırlandık, çıkış maçı olarak görüyorduk. İyi oynamamızın karşılığını alamadık. Normalde bu maçtan 3 ya da 4-0 çok rahatlıkla 3 puan alacağımızı düşünürken, daha önce yaşadığımız sıkıntılar gibi uzatmalarda yediğimiz iki gol sonrası buradan maalesef puansız ayrılıyoruz” diye konuştu.


“Bu kan değişikliği kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum”

İstifa kararı aldığını da açıklayan Ömer Erdoğan, şunları kaydetti:


“Bir karar verdim. Tabii işler iyi gitmeyince, bu tür durumlarda bir değişikliğin kulüp için de benim için de daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren görevimden istifa ediyorum. Buraya gelmemizde vesile olan başkanım yönetim kuruluma, burada çalıştığım dönem oyuncu kardeşlerime, ekip yardımcı hocalarıma, çalışan kulüp personeline hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Alanyaspor’a başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu şanssızlığı hem de oyunun karşılığını alıp hak ettiği yerlere gelirler. Üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çünkü buraya gelirken çok büyük hedeflerim vardı. Aslında hedeflere ulaşmak için çok fırsatlarımız vardı ama bazen değişti. Demek ki teknik direktörlük de biraz maç şansı da gerekiyor. Ben de bu sene maalesef maç şansı hiç yanımda olmadı. Hep kritik dönemlerde bir istemediğimiz olaylar yaşadık ve istediğimiz sonuçları alamayınca şu anki bulunduğumuz noktaya geldik. Bu kan değişikliği kulübe de bana da iyi olacağını düşünüyorum."





#Süper Lig
#Ömer Erdoğan
#Alanyaspor
7 saat önce
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